В 7 играх подряд. Кристиан Пуличиш установил рекорд результативности в сезоне

Вчера прошел матч чемпионата Италии, "Милан" победил "Удинезе" благодаря голу Самуэля Чуквуезе.

Голевую передачу на Чуквуезе сделал Кристиан Пулишич, тем самым став первым игроком в сезоне топ-5 лиг Европы, который совершил результативные действия в 7 играх подряд.

7 - Christian Pulisic is the first player to record a goal contribution in seven consecutive league matches in the top 5 European leagues this season.