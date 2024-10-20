Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В 7 играх подряд. Кристиан Пуличиш установил рекорд результативности в сезоне
Совершил голевые действия
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера прошел матч чемпионата Италии, "Милан" победил "Удинезе" благодаря голу Самуэля Чуквуезе.
Голевую передачу на Чуквуезе сделал Кристиан Пулишич, тем самым став первым игроком в сезоне топ-5 лиг Европы, который совершил результативные действия в 7 играх подряд.
7 - Christian Pulisic is the first player to record a goal contribution in seven consecutive league matches in the top 5 European leagues this season. Tear. pic.twitter.com/APKwDceqlO— OptaJack⚽️ (@OptaJack) October 19, 2024
Добавим, что в активе хавбека "Милана" 8 очков по системе гол+пас.
Популярное сейчас
- Надаль получил безумно дорогой подарок от организаторов турнира в Саудовской Аравии. Фото
- Синнер и Алькарас определили чемпиона выставочного турнира Six Kings Slam
- Лидерство Динамо, триумфальное возвращение Миколенко, победа Забарного над Арсеналом Зинченко и хет-трик Кейна. Главные новости за 19 октября
- "Катастрофа". Довбик увидел свое лицо в EA FC 2025. ФОТО
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев