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В 7 играх подряд. Кристиан Пуличиш установил рекорд результативности в сезоне

Италия
Обновлено

Совершил голевые действия

В 7 играх подряд. Кристиан Пуличиш установил рекорд результативности в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера прошел матч чемпионата Италии, "Милан" победил "Удинезе" благодаря голу Самуэля Чуквуезе.

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Голевую передачу на Чуквуезе сделал Кристиан Пулишич, тем самым став первым игроком в сезоне топ-5 лиг Европы, который совершил результативные действия в 7 играх подряд.

Добавим, что в активе хавбека "Милана" 8 очков по системе гол+пас.

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Милан Кристиан Пулишич
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Источник:
optajack
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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