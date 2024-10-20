Серия А. Выездная модель Конте сработала в Эмполи

Серия А. Восьмой тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Наполи" 0:1

Гол: Кварацхелия 63 (пен.)

"Эмполи": Васкес, Гогличидзе (Хендерсон 79), Исмаили, Вити, Гьяси (Сольбаккен 72), Анжорин (Хаас 79), Грасси, Пеццелла, Фаццини (Эконг 79), Эспозито, Коломбо (И. Конате 86)

"Наполи": Каприле, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Спинаццола (Оливера 59), Ангисса, Гилмор, МакТоминей, Политано (Мадзокки 87), Лукаку (Симеоне 59), Кварацхелия (Нерес 76)

Предупреждения: Грасси 33 - Ангисса 37, Ди Лоренцо 76

Антонио Конте постоянно огрызается на вопросы о Скудетто, говорит, что вначале нужно привести "Наполи" в порядок после ужасного предыдущего сезона. Когда он стал первым в лиге в сезоне, кто удержался на первом месте в двух турах, да еще и подряд - заявил, что не знает, заслуживает ли быть первым и три месяца назад не поверил бы, что способен. Отмечая, что должен работать тяжело в каждом матче.

Работали неаполитанцы тяжело и сегодня. Очень тяжело. Страдали. "Сушили" игру, оборонялись. Можно спорить и дискутировать, какой результат сегодня в Эмполи по игре был справедливым - победа хозяев или ничья. Но ни в коем случае не справедлива победа гостей. Впрочем, из таких побед и складываются чемпионские титулы. Такие гостевые победы в Серии А и умеет отлично добывать Конте.

В первом тайме гости и вовсе глухо оборонялись, постоянно теряли мячи, уступили по ударам по воротам со счетом 3:10 и должны были пропускать. Каприле отбивал ногой удар Пеццеллы. Отбивал и удар Эспозито слета с острого угла. Отбивал и удар низом Эспозито. Еще и плохо выбежал из ворот в другом эпизоде и не был наказан. А "Наполи" создал лишь опасный заблокированный удар головой Буонджорно.

В первой стадии второго тайма лидер лиги хотя бы заиграл на равных, также гораздо лучше перекрывал оборону. И нашел свой гол. В эпизоде с прострелами и заблокированными ударами Анжорин немного наступил Политано на ногу, тем самым привезя пенальти. После чего "Наполи" герметично перекрыл оборону и уже ничего сопернику не позволил. Ему же самому одного удара в створ ворот за матч хватило.

"Наполи" с третьей победой в лиге подряд, с третьим гостевым матчем лиги без пропущенных подряд. Он знает, что делать. Даже когда Ромелу Лукаку, в целом вся атака и центр поля без Станислава Лоботки (без него играли впервые с апреля 2022-го года) проваливают матч. Потому он первый. А "Эмполи" после шести первых туров без поражений проигрывает второй матч подряд и вылетает из Топ-10.