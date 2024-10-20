Хочет зарплату в 8 млн евро. Football-Italia опубликовала прихоти Кварацхелии

Вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия хочет получать заработную плату в размере 8 миллионов евро. Об этом сообщает Football-Italia.

По информации источника, грузинский вингер запросил зарплату в 8 миллионов, тем временем неаполитанский клуб готов платить 6 миллионов евро, что не удовлетворяет ни Хвича, ни его агента. Сейчас переговоры между сторонами продолжаются.

Напомним, в этом сезоне 23-летний Кварацхелия забил 3 гола в семи матчах чемпионата Италии, также он отметился 2 результативными передачами. Контракт Кварацхелии рассчитан до июня 2027 года. Сейчас он получает зарплату около 1,5 миллиона евро в год.