Серия А. Фиорентину прорвало, Аталанта подтвердила прорыв

Серия А. Восьмой тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Фиорентина" 0:6

Голы: Катальди 20, 45, Кольпани 34, 54, Бельтран 61, Паризи 72

"Лечче": Фальконе, Гашпар, Жилбер (Жан 87), Баширотто, Галло, Пьерре (Л. Кулибали 46), Рамадани (Каба 75), Доргу, Уден (Моренте 46), Ребич (Банда 46), Крстович

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Гозенс (Паризи 66), Кольпани, Катальди, Адли (Ричардсон 57), Бове (Соттил 57), Гудмундссон (Бельтран 46), Кен (Куаме 46)

Предупреждения: Кольпани 18, Адли 42, Гозенс 59, Раньери 80, Ричардсон 85

Удаление: Галло 43 (прямая красная)

"Фиорентина" и "Аталанта" побеждали в первых семи турах лиги нечасто. Пять раз на двоих. Дважды подряд не получалось вообще. Однако в последнее время обе добавили. В седьмом туре флорентийцы победили "Милан", а бергамцы разнесли "Дженоа" (5:1). Также обе добыли первые победы в Еврокубках, причем "Аталанта" над "Шахтером" - разгромную. Сегодня она подтвердила свой прорыв. А "Фиорентина" как раз начала громить.

Начиналось для нее как раз сегодня плохо. Травмой Гудмундссона. Также "Лечче" огрызался, старался, поддерживал интенсивный темп. Но удалось разыграть хорошую комбинацию, слева Бове сбросил назад, Катальди из-за пределов штрафной четко пробил низом. А ответ соперника в бардаке в штрафной в итоге выбил оттуда Де Хеа. Его коллега Фальконе как раз не сумел выбить навес далеко, и Кольпани забил слета.

Далее Галло был удален за подкат сзади на Додо. Не факт, что справедливо, ведь другие игроки "Лечче" были близки. Но арбитр решил так, штрафной удар закрутил Катальди, а во втором тайме просто происходил разрыв. Кольпани добил после сейва Фальконе, он же прорвался на фланге и отдал назад Куаме, удар того отбили, но Бельтран добил. Паризи прорвался и пробил под перекладину.

Впервые с января 2022-го года "Фиорентина" забивает шесть мячей в одном матче лиги и побеждает с разницей в шесть. Впервые в сезоне побеждает в любом турнире в гостях в основное время, впервые в сезоне связывает две победы в лиге подряд. В трех последних матчах во всех турнирах на ее счету лишь победы, в пяти последних в основное время - четыре победы. Это после нуля в первых семи матчах в сезоне.

Она поднимается в Топ-5 Серии А, и каденция Раффаэле Палладино, кажется, наконец-то преодолела сложный старт. "Лечче" же близок к окончанию короткой, полугодовой каденции Луки Готти. После четырех поражений подряд во всех турнирах без забитых мячей, с местом в зоне вылета в Серии А Готти близок к увольнению.

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Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Аталанта" 0:2

Голы: Пашалич 7, Ретеги 47

"Венеция": Станкович, Идзес, Свобода, Саградо (Хапс 64), Кандела, Николусси Кавилья (Йебоа 64), Данкан, Эллертсон (Бузио 46), Дзампано, Похьянпало (Гиткьер 79), Ористаньо (Эль Хаддад 79)

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен (Руджери 46), Де Роон, Белланова, Пашалич, Эдерсон (Сулемана 75), Дзаппакоста, Де Кетеларе (Самарджич 68), Лукман (Куадрадо 46), Ретеги (Дзаньоло 68)

Предупреждения: Бузио 90+1 - Эдерсон 43

От "Аталанты" также ожидали разгромить соперника из зоны вылета, еще и новичка, еще и жутко наивного, привозящего самому себе голы. Но после 5:1 над "Дженоа" бергамцы решили не перетруждаться. Тем более, что травмы продолжают сильно беспокоить, из-за чего приходится играть практически тем же составом. Травмы особенно в обороне, поэтому "сухой" матч важен.

"Венеция" привычно привезла рано, когда мяч скакал по ее штрафной после углового. Ретеги в итоге переправил головой, а Пашалич слета забил. Далее пробивали Ретеги и Де Кетеларе - немного неточно и сейв вратаря, Лукман попал в стойку. Здесь аутсайдер также отвечал, также пытался атаковать. Ористаньо закрутил чуть неточно, удар Дзампано отбил Карнезекки. Но и Свобода чуть не забил в свои ворота.

Еще один привоз новичка принес гол в начале второго тайма. Кандела заснул, Ретеги отобрал у него мяч, подсек над вратарем Филипом Станковичем (сыном Деяна) и тем самым вышел на восемь голов в лиге с начала сезона. А далее хозяева поля Данкан и Ористаньо пробивали близко, но из вратарей работал Станкович.

"Аталанта" с тремя победами подряд во всех турнирах, с двумя подряд в лиге (все - впервые в сезоне). Она равна по очкам с "Фиорентиной". "Венеция" же с пятью поражениями в шести последних матчах при одной победе (все - в лиге) и на последнем месте в Серии А.