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Серия А. Рома - Интер 0:1. Подарок для Лаутаро Мартинеса, но не для Довбика
Чемпион вырывает сложнейшую победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. Восьмой тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Интер" 0:1
Гол: Лаутаро Мартинес 60
"Рома": Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Анхелиньо (Эрмосо 79), Залевски (Бальданци 72), М. Коне (Писилли 53), Кристанте (Ле Фе 79), Дибала (Суле 79), Лоренцо Пеллегрини, Довбик
"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби (Де Фрай 27), А. Бастони (Биссек 72), Дармиан (Думфриз 72), Чалханоглу (Фраттези 12), Барелла, Мхитарян, Димарко, М. Тюрам, Лаутаро Мартинес (Корреа 72)
Предупреждения: Кристанте 49, Писилли 62 - Барелла 48, Дармиан 68, Корреа 88
Главный арбитр: Давиде Масса
Встреча недовольных началом сезона команд. "Интер" в лиге второй, но выглядит и чувствует себя неуверенно, пропустил в семи турах столько же, сколько за весь первый круг предыдущего сезона (девять мячей). "Рома" и вовсе бушует, уже сменила тренера и чуть ли не готовится сменить и нового, игра унылая, место в турнирной таблице низкое, ее ультрас протестуют и бойкотируют.
В такой ситуации победа в очном матче была очень важна. Прежде всего - для самоутверждения. И для снижения давления. Пусть и оба тренера сами пытаются снизить, очень хвалят свои команды за последние матчи, говорят приятные слова, прежде всего о борьбе игроков. Боролись игроки обеих команд и сегодня, и претензий к ним в этом плане нет. Но по-настоящему лечит в футболе лишь одно - результат.
Начал лучше "Интер". Свилар отбил удар Тюрама, а Мхитарян издали слета попал в перекладину. Но очень быстро чемпион потерял своего архитектора центра поля Хакана Чалханоглу из-за травмы, и "Рома" перехватила инициативу. До гола соперника на 60-ой минуте она выглядела более собранной, более интересной, доминировала. Правда, в целом обе команды не создавали, и игра была быстрой, но вязкой.
Прострел Лоренцо Пеллегрини Зоммер выпустил, и его подстраховала стойка. Удар Пеллегрини из-за пределов штрафной Ян отбил увереннее. Уверенно выбил и угловой, с которого "Интер" развил контратаку. Залевски упал, Фраттези справа прострелил, Челик достал мяч, но не выбил его, а практически положил на ногу Лаутаро Мартинесу.
Далее "Рома" осадила штрафную соперника, но больше пропускала контратаки, чем создавала сама. Челик в отчаянном подкате остановил прострел на Димарко, Думфриз вышел по правой стороне, и Свилар там с трудом потащил. Тюрам также выскочил на Свилара, но передержал мяч. Хотя и Довбик головой из вратарской пробил. Неточно, под давлением защитника. А Зоммер четко отбил удар Суле издали.
После трех матчей лиги подряд с двумя пропущенными "Интер" не пропускает вообще, побеждает на сложном выезде и остается вторым. Подтверждает статистику конкретно против "Ромы" четвертой победой над ней подряд на всех полях и в гостях. Для него этот матч - полный плюс, несмотря на игру. А "Рома" может говорить о хорошей игре, о преимуществе. Но итог - поражение и десятое место в лиге.
Сегодня команды долго нейтрализовывали друг друга. Кризисная "Рома" может записать себе в плюс, что нейтрализовывала чемпиона и даже доминировала против него. Вопрос, хватит ли таких маленьких радостей на фоне неудачных результатов. А "Интер" точно будет доволен, что выдержал под доминированием соперника, причем довольно четко, не пропустил, создал на контратаках немало и главное - победил.
Довбик работал, прессинговал, старался принимать длинные мячи. Смещался в глубину поля и часто не прессинговал первым. В целом атака его команды действовала компактно с ним, что позволяло доминировать. Но не обострять. Два неточных удара головой с близкого расстояния под давлением, начало атаки приемом длинного мяча, когда Пеллегрини завершил ударом, отбитым Зоммером - и не более того.
Украинец отдал девять передач, коснулся мяча 18 раз - худшие показатели на поле среди тех, кто отыграл 20 минут и больше. А ведь он отыграл весь матч. При этом четыре касания (не считая офсайдов) состоялись в штрафной площадке соперника. А процент точности передач высокий - 88.9. Но на результат это не повлияло. Подарков ведь ему соперники не дарили. Выиграл три из девяти единоборств.
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