Конте - после 1:0 с Эмполи: Во втором тайме я кое-что изменил, и все стало совершенно по-другому

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал минимальную победу над "Эмполи" (1:0) в поединке Серии А.

"Эмполи" — одна из сильнейших команд Серии А на данный момент. На их поле ещё никто не забивал (в этом сезоне - прим.), так что нас подстерегало множество проблем.

Мне не понравился первый тайм, это был не наш типичный футбол, мы были робкими. Возможно, это потому, что у "Наполи" плохая история матчей в Эмполи.

Во втором тайме я кое-что изменил, и все стало совершенно по-другому. Так что мы заслужили выйти вперед в сбалансированной игре. Но если бы "Эмполи" забил первым - нам не на что было бы жаловаться.

У нас есть несколько вариантов, позволяющих максимально использовать характеристики наших игроков", - сказал Конте в интервью DAZN.