  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Конте - после 1:0 с Эмполи: Во втором тайме я кое-что изменил, и все стало совершенно по-другому
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конте - после 1:0 с Эмполи: Во втором тайме я кое-что изменил, и все стало совершенно по-другому

Италия
Обновлено

Магия "Графа"

Конте - после 1:0 с Эмполи: Во втором тайме я кое-что изменил, и все стало совершенно по-другому

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал минимальную победу над "Эмполи" (1:0) в поединке Серии А.

"Эмполи" — одна из сильнейших команд Серии А на данный момент. На их поле ещё никто не забивал (в этом сезоне - прим.), так что нас подстерегало множество проблем.

Мне не понравился первый тайм, это был не наш типичный футбол, мы были робкими. Возможно, это потому, что у "Наполи" плохая история матчей в Эмполи.

Во втором тайме я кое-что изменил, и все стало совершенно по-другому. Так что мы заслужили выйти вперед в сбалансированной игре. Но если бы "Эмполи" забил первым - нам не на что было бы жаловаться.

У нас есть несколько вариантов, позволяющих максимально использовать характеристики наших игроков", - сказал Конте в интервью DAZN.

По итогам восьми туров "Наполи" лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии с 18 очками.

По теме
yellow-arrow
Индзаги: Лаутаро - один из пяти лучших игроков в мире. Думаю, он будет в пятерке претендентов на Золотой мяч
yellow-arrow
Эвертон хочет зимой приобрести вингера итальянского Милана
yellow-arrow
Кто из украинцев подешевел? Transfermarkt обновил цены игроков Серии А
Антонио Конте Наполи Эмполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости