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Конте - после 1:0 с Эмполи: Во втором тайме я кое-что изменил, и все стало совершенно по-другому
Магия "Графа"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал минимальную победу над "Эмполи" (1:0) в поединке Серии А.
"Эмполи" — одна из сильнейших команд Серии А на данный момент. На их поле ещё никто не забивал (в этом сезоне - прим.), так что нас подстерегало множество проблем.
Мне не понравился первый тайм, это был не наш типичный футбол, мы были робкими. Возможно, это потому, что у "Наполи" плохая история матчей в Эмполи.
Во втором тайме я кое-что изменил, и все стало совершенно по-другому. Так что мы заслужили выйти вперед в сбалансированной игре. Но если бы "Эмполи" забил первым - нам не на что было бы жаловаться.
У нас есть несколько вариантов, позволяющих максимально использовать характеристики наших игроков", - сказал Конте в интервью DAZN.
По итогам восьми туров "Наполи" лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии с 18 очками.
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