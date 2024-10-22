Без случайных гостей в Топ-7. Итоги восьмого тура Серии А

Эмполи - Наполи 0:1

Милан - Удинезе 1:0

Ювентус - Лацио 1:0

Рома - Интер 0:1

Дженоа - Болонья 2:2

Кальяри - Торино 3:2

Лечче - Фиорентина 0:6

Венеция - Аталанта 0:2

Комо - Парма 1:1

Эллас Верона - Монца 0:3

По итогам восьмого тура Серии А в ее Топ-7 не осталось случайных пассажиров. Никаких "Удинезе", "Торино", "Эмполи". Лишь гранды, те, кого и ожидают там увидеть. Даже в Топ-4 расположились те, кого и ожидали увидеть в зоне Лиги Чемпионов. Правда, для этого "Наполи", "Интеру", "Ювентусу" и "Милану" пришлось одерживать тяжелые победы со счетом 1:0. Последнему - даже вдесятером.

"Наполи" и "Интер"

Неаполитанцы удержались на первом месте в третьем туре подряд. Для этого им понадобилось стать первой командой в нынешнем сезоне, которая забила в Эмполи. Тем самым перевершив "Ювентус". Понадобилось страдать в первом тайме, в панике отбиваться (3:10 по ударам по воротам). А во втором - найти пенальти в сумбурном моменте. Который стал их единственным ударом в створ ворот в матче.

Ромелу Лукаку, автор трех голов и четырех ассистов в сезоне, провалился и был заменен. Провалилась вся атака. В центре поля жутко не хватало Станислава Лоботки, без которого играли впервые с апреля 2022-го года. В первом тайме проваливалась и оборона, и тогда спасал вратарь Каприле. Лишь во втором она герметично закрылась. Добыв для Антонио Конте выездную победу в его типичном стиле.

Конте ожидаемо сильно не понравился первый тайм. Во втором он увидел улучшение, но в целом в матче отмечал низкий темп игры. "Если бы "Эмполи" забил - мы не могли бы жаловаться. Каждая победа должна быть для нас праздником, потому что они даются очень тяжело". Обороной он остался доволен, как и лига, давшая звание игрока матча Алессандро Буонджорно, но скорее его заслужил Каприле.

"Наполи" с третьей победой в лиге подряд, с третьим гостевым матчем лиги без пропущенных подряд.

Игроком матча "Рома" - "Интер" был признан Лаутаро Мартинес, форвард. Но он всего лишь получил подарок от соперников в сумбурной контратаке, которую римляне могли прервать не раз. Не прервали, упали, выложили мяч на ногу аргентинцу - и проиграли. Здесь как раз звание заслужил кто-то из защитников миланцев, поскольку при доминировании соперника Зоммера прикрывали хорошо.

Здесь гости также играли без архитектора центра поля - Хакан Чалханоглу был заменен на 12-ой минуте. Без такого также было тяжело. Но здесь также оборона устояла. Как раз Зоммер чуть не подвел, выпустив мяч. Стойка помогла. А в контратаках во втором тайме "Интер" мог забить еще. Как и с удара Мхитаряна в первом, который отбила перекладина.

Индзаги говорил о явных проблемах в центре поля, в том числе кадровых, вспомнил и о замене защитника на 27-ой минуте. И в свете этого остался очень доволен игрой и результатом. Говоря о равной игре в первом тайме, моментах своей команды во втором и ее общей собранности. Говоря о сложности такого выездного матча, сложностях своей команды в гостях (две ничьи и 3:2 до этого).

Четвертая победа "Интера" над "Ромой" подряд и в гостях, и на всех полях, четвертая подряд против всех во всех турнирах.

"Ювентус" и "Милан"

Другие две команды Топ-4 играли дома. Против крепких соперников, выдававших хорошие серии в сезоне, но выдававших и слабые. Причем "Удинезе", недавний лидер лиги, уже падает. А "Лацио" подошел к матчу с четырьмя победами подряд во всех турнирах. И в обоих матчах присутствовала красная карточка. В разных направлениях. Но с одинаковым результатом. 1:0 грандов дома.

"Милан" провел первые 29 минут мощно, забил с хорошей комбинации с фланга на фланг, создал еще. А после удаления герметично закрылся и держался уверенно. Не пропустив в третьем домашнем матче лиги подряд. Хотя ведь нельзя не отметить, что получает удаление уже в третьем туре лиги на всех полях подряд! И что два гола "Удинезе" были отменены из-за офсайдов плеча и стопы.

Все же следует похвалить Паулу Фонсеку за кадровую смелость. Он вновь убрал в запас Рафаэля Леау, наказал Тэмми Абрахама и Фикайо Томори за скандал вокруг пенальти во Флоренции, справился без травмированных Габбии и Калабрии и дисквалифицированного Эрнандеса. Четверо последних - защитники. И без них команда не пропустила. А Чуквуэзе, вышедший вместо Абрахама, забил.

На перерыв на матчи сборных "россонери" уходили с двумя поражениями подряд во всех турнирах, с худшим началом сезона в лиге за пять лет и худшим за девять лет во всех турнирах по очкам за матч. Потому такая победа, еще и над жутко неудобным соперником, от которого пропускали в 11-ти матчах подряд, так важна.

"Ювентус" следует оценивать строже. Он как раз играл в численном большинстве с 24-ой минуты, но и до удаления, и после создал очень мало, часто просто банально перекатывая мяч, выглядел заторможенно и безыдейно. Очень похоже на три его унылые нулевые ничьи в этом сезоне, две из которых состоялись дома, на 1:1 против "Кальяри" дома перед перерывом на матчи сборных.

Разница в том, что от "Кальяри" он пропустил на 88-ой минуте с пенальти, а здесь забил на 84-ой с автогола. В том, что на этот раз проявил свой классический характер. Что впервые в своей истории пропустил лишь один мяч в первых восьми турах лиги. Что победил без травмированных Гонсалеса, Коопмейнерса, Бремера, МакКенни и дисквалифицированного Консейсау.

Тьяго Мотта остался очень доволен игрой, считая, что в итоге его команде удалось прижать соперника к воротам и найти заслуженный гол. Хвалил команду за терпение. Хотя признавал технические проблемы с пасами и ударами в атаке и поспешность в действиях. А Фонсека больше отбивался от вопросов о его кадровых решениях.

"Лацио" и "Рома"

Как оценить выступление команд из Рима? Они поборолись против очень сильных соперников, причем "орлы" - в численном меньшинстве так долго. "Рома" долго доминировала, "Лацио", несмотря на 2:16 по ударам по воротам, многого не позволял. Но в итоге оба сами подарили сопернику голы. Автогол, автоассист.

Во всех матчах "Лацио" во всех турнирах забивались три мяча или более, он сам и все его соперники играли в яркий и очень быстрый футбол. Он забивал в предыдущих 14-ти матчах лиги. Но на этот раз шел на поводу у соперника, играя в его стиль игры. Даже до удаления. "Рома" же из доминирования создала очень мало, не создала почти никакого присутствия в штрафной площадке соперника.

Тренеры обеих Римских команд были очень довольны игрой. Иван Юрич говорил о доминировании и о нейтрализации соперника. Заявляя, что "Рома" скоро начнет побеждать. Марко Барони - о характере, собранности "Лацио". Считая матч еще одним шагом в его росте, совсем не считая, что уехал из Турина с пустыми руками и даже удивляясь, что способен так глубоко и хорошо обороняться.

Впрочем, что на выходе? Поражения без забитых мячей. Восьмое поражение "Лацио" от "Ювентуса" в Турине в девяти последних очных матчах во всех турнирах, восьмое "Ромы" от "Интера" в девяти последних во всех турнирах на всех полях.

В этом столетняя история противостояния Римских команд с северными грандами. Много старания, много комплиментов, много разговоров, но подарки соперникам и никакого результата на выходе. Потому римляне вместе взятые выиграли в истории пять Скудетто, а "Ювентус" и "Интер" вместе - 56.

"Аталанта" и "Фиорентина"

Преследователи из Бергамо и Флоренции должны были воспользоваться очными матчами и удалениями у конкурентов. И воспользовались. Победив в гостях без пропущенных команды из зоны вылета. Соперник второй еще и остался вдесятером в концовке первого тайма. Так нужно ли особо отмечать такие результаты? Да, ведь впервые обе добились двух побед в лиге подряд. То есть начали серию.

"Фиорентину" прорвало на шесть голов и 6:0 впервые в лиге с 2022-го года и в лиге в гостях с 1966-го. Все, что она не реализовывала, не добивала ранее, залетело сейчас. С 3:0 еще до удаления. Дубли новичков Катальди и Кольпани и ассист новичка Бове важны для формирования новой команды нового тренера Раффаэле Палладино, еще и отсутствовавшего из-за дисквалификации.

У "Аталанты" же залетало в седьмом туре с 5:1 над "Дженоа", а на этот раз она решила сыграть спокойнее, на классе. Причем позволяла сопернику создавать, комбинировать. Хотя и сама создавала, причем лучше. Она не играла на полную, помня о своих травмах и о плохой адаптации большинства новичков, из-за чего приходится играть практически тем же стартовым составом. Сохранила силы.

Джан Пьеро Гасперини признал не блестящее, не яркое выступление, зато очень солидное, внимательное, сфокусированное. Особенно он рад такому, учитывая кадровые проблемы в обороне. Ну а в "Фиорентине", разумеется, все счастливы.

Другие

"Болонья", хотя и участник Лиги Чемпионов, уже перешла в разряд "другие". С одной победой в сезоне во всех турнирах, с местом вне Топ-10 лиги какие еще могут быть последствия? Она еще и умудрилась упустить 2:0, пропустив на 73-ей и 85-ой минутах. В пяти матчах в сезоне она вела в счете, в четырех из них в итоге не победила.

Винченцо Итальяно считает, что его команда в первые 70 минут играла великолепно, да и затем не страдала, пропустив с двух "сенсационных инцидентов". Не считает, что команда играла на удержание.

"Торино" проиграл со счетом 2:3 третий матч подряд, но теперь не гранду, а аутсайдеру. Еще и из-за автогола на 78-ой минуте. Он был лидером лиги после пятого тура, но сразу после этого проиграл три матча подряд впервые с октября 2022-го года, пропустил в трех подряд три мяча впервые с ноября 2020-го. И его наставник Паоло Ваноли говорит об обороне. А должен еще и о характере.

Соответственно, респект "Дженоа" и "Кальяри", добывшим результаты в такой манере. Их тренеры были под угрозой отставки. Альберто Джилардино под такой до сих пор. Но после 0:3 от "Ювентуса" и 1:5 от "Аталанты" он немного реабилитировался. А Давиде Никола и вовсе с семью очками в последних трех турах. Пусть и их принесли голы на 88-ой, вновь 88-ой и 78-ой минутах.

Респект также "Монце" за первую победу в сезоне. После ничьих с "Фиорентиной", "Ромой" и "Интером" пришло время. Ранний гол ударом слета Моты с двумя отскоками от газона, сейвы вратаря Турати, его же длинные пасы, скидывания головой форварда Джурича и еще два гола после 73-ей минуты - так Алессандро Неста удержался на посту главного тренера.

"Верона"? Она создала много против Турати. Но была слишком мягка и в атаке, и в обороне. Возможно, усыпили три победы в семи первых турах.

Еще один результат тура - ничья во встрече новичков. "Комо", скорее всего, перехвалили после побед над "Аталантой" и "Вероной". После того он проиграл "Наполи" и не победил дома "Парму". Он должен понимать, что все еще среди аутсайдеров. Сама же "Парма" понимает, где она. Она с двумя гостевыми ничьими подряд в матчах, в которых большей частью оборонялась.

Лучший игрок тура - Андреа Кольпани ("Фиорентина"). Первые голы (дубль) и первый ассист за новый клуб

Прорыв тура - "Фиорентина". 6:0 в гостях в лиге впервые с 1966-го года

Разочарование тура - Римские команды. Как всегда, без результата против Севера

Лучший вратарь тура - Стефано Турати ("Монца"). Удержал преимущество сейвами, еще и начал две голевые комбинации

Лучший тренер тура - Раффаэле Палладино ("Фиорентина"). Рождение новой команды

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