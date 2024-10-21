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Индзаги: Лаутаро - один из пяти лучших игроков в мире. Думаю, он будет в пятерке претендентов на Золотой мяч

Италия

Увидим через неделю

Индзаги: Лаутаро - один из пяти лучших игроков в мире. Думаю, он будет в пятерке претендентов на Золотой мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о капитане "нерадзурри" Лаутаро Мартинесе после поединка с "Ромой" (1:0)

"Мартинесу просто нужно продолжать делать то, что он делал с "Интером" и Аргентиной. Я думаю, что он - один из пяти лучших игроков в мире. Он заслуживает всего этого успеха. Думаю, Лаутаро будет в пятерке претендентов на "Золотой мяч", — приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча" состоится 28 октября.

На счету Мартинеса 4 гола и 3 результативные передачи в 9 матчах в текущем сезоне.

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Интер (Милан) Симоне Индзаги Лаутаро Мартинес
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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