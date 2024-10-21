Лаутаро Мартинес вошел в топ-7 бомбардиров Интера за всю историю клуба

Вчера "Интер" сумел переиграть "Рому" благодаря единственному забитому мячу в исполнении Лаутаро Мартинеса. Этот гол для аргентинца стал 133-м в 291 матче за "Интер" и капитан "нерадзурри" вписал свое имя в историю клуба. Теперь Лаутаро Мартинес занимает седьмое место среди лучших бомбардиров "змей" за всю историю своей команды, сравнявшись по этому показателю с такой легендой, как Иштван Ньерш.

"Этот новый рекорд много для меня значит. С тех пор как я приехал, ко мне относятся так, будто я здесь родился. Это что-то очень ценное для меня. Мне нужно продолжать работать, так же как мы это делали. Сегодня мы столкнулись с очень сильным соперником после международного перерыва, со многими трудностями. Команде нужно было проявить себя, и она это сделала. Мы должны продолжать в том же духе, особенно с приближением Лиги чемпионов и "Ювентуса". Самый красивый гол, который я забил за "Интер", - это мой первый гол, забитый головой на "Джузеппе Меацца" в ворота "Кальяри". Тот гол открыл двери для всего, что было дальше", - заявил аргентинец.

Добавим, что Лаутаро Мартинес в "Интере" по два раза выигрывал Серию А и кубок Италии, также трижды он завоевывал Суперкубок. Кроме того, аргентинец становился лучшим и самым результативным игроком сезона 2023/24, где он отметился 24 голами.