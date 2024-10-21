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Дом звездной футбольной пары из Ювентуса ограбили во время матча против Лацио

Италия

Футбольная пара стала жертвой злоумышленников

Дом звездной футбольной пары из Ювентуса ограбили во время матча против Лацио

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сообщается, что в субботу, 19 октября, в Турине ограбили дом, который принадлежит полузащитнику "Ювентуса" Дугласу Луизу и его партнерше Алише Леманн, выступающей за женскую команду "Юве".

Известно, что воры украли 11 часов и несколько бриллиантовых украшений, принадлежавших его девушке Алише Леманн, стоимостью около 410 тысяч фунтов стерлингов. Дуглас Луис в то время был на поле в матче "Ювентуса" против "Лацио", который закончился победой "старой синьоры" со счетом 1:0.

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Напомним, что пара переехала в Италию летом этого года, оба футболиста перешли из "Астон Виллы" в "Ювентус". 26-летний Дуглас Луис в этом сезоне провел 9 матчей во всех турнирах за команду из Турина.

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Ювентус (Турин) Дуглас Луис
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Андрей Журба
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