Дом звездной футбольной пары из Ювентуса ограбили во время матча против Лацио

Сообщается, что в субботу, 19 октября, в Турине ограбили дом, который принадлежит полузащитнику "Ювентуса" Дугласу Луизу и его партнерше Алише Леманн, выступающей за женскую команду "Юве".

Известно, что воры украли 11 часов и несколько бриллиантовых украшений, принадлежавших его девушке Алише Леманн, стоимостью около 410 тысяч фунтов стерлингов. Дуглас Луис в то время был на поле в матче "Ювентуса" против "Лацио", который закончился победой "старой синьоры" со счетом 1:0.

Напомним, что пара переехала в Италию летом этого года, оба футболиста перешли из "Астон Виллы" в "Ювентус". 26-летний Дуглас Луис в этом сезоне провел 9 матчей во всех турнирах за команду из Турина.