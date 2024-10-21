Аккаунт Ювентуса в X взломали: фейковое объявление о переходе Арды Гюлера

Один из самых известных футбольных клубов Италии, "Ювентус", стал жертвой хакерской атаки. В понедельник, 21 октября, преступники взломали официальный англоязычный аккаунт клуба в социальной сети X.

Хакерские атаки на аккаунты известных спортивных клубов не являются редкостью, но этот инцидент привлек особое внимание из-за серии фейковых сообщений, которые появились в сети. Среди них было ложное сообщение о подписании талантливого турецкого футболиста Арды Гюлера из мадридского "Реала".

Кроме того, было опубликовано несколько твитов на турецком языке, некоторые из которых содержали ссылку на турецкий ФК "Фенербахче".

"Ювентус" призвал своих сторонников игнорировать любую информацию, которая появляется на их взломанном аккаунте. Сейчас IT-специалисты клуба работают над устранением последствий кибератаки и восстановлением безопасности аккаунта.