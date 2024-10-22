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Динамо может приложить руку. Руководство Ромы раздумывает об увольнении Юрича

Италия

Два ближайших матча будут решающими для тренера

Динамо может приложить руку. Руководство Ромы раздумывает об увольнении Юрича

asroma.com

Новина українською

В руководстве римской "Ромы", как и в фанатской сфере, растет недовольство результатами команды в текущем сезоне.

Команда идет на 10-м месте в турнирной таблице Серии А и не всегда удачно играет в Лиге Европы.

Как сообщает Calciomercato, сейчас рабочее место главного тренера Ивана Юрича, который был назначен на свой пост в середине сентября, уже не выглядит незыблемым.

По данным источника, решающими в судьбе специалиста должны стать два ближайших поединка: против "Динамо" в Лиге Европы и против "Фиорентины" в Серии А. В случае, если команда не добудет в них положительного результата, Юрич может быть уволен со своего поста.

В случае увольнения Юрича не исключено, что боссы "Ромы" попытаются вернуть на тренерский мостик Даниэле Де Росси.

Напомним, что матч "Рома" – "Динамо" состоится 24 октября.

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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Михаил Черныш
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