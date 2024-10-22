Динамо может приложить руку. Руководство Ромы раздумывает об увольнении Юрича

В руководстве римской "Ромы" , как и в фанатской сфере, растет недовольство результатами команды в текущем сезоне.

Команда идет на 10-м месте в турнирной таблице Серии А и не всегда удачно играет в Лиге Европы.

Как сообщает Calciomercato, сейчас рабочее место главного тренера Ивана Юрича, который был назначен на свой пост в середине сентября, уже не выглядит незыблемым.

По данным источника, решающими в судьбе специалиста должны стать два ближайших поединка: против "Динамо" в Лиге Европы и против "Фиорентины" в Серии А. В случае, если команда не добудет в них положительного результата, Юрич может быть уволен со своего поста.

В случае увольнения Юрича не исключено, что боссы "Ромы" попытаются вернуть на тренерский мостик Даниэле Де Росси.

Напомним, что матч "Рома" – "Динамо" состоится 24 октября.