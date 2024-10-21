Италия
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Серия А. Неста воспользовался очередным последним шансом
Первая победа "Монцы" в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. Восьмой тур
Верона. "Маркантонио Бентегоди"
"Эллас Верона" - "Монца" 0:3
Голы: Мота 9, 74, Бьянко 79
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