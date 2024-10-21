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Серия А. Неста воспользовался очередным последним шансом

Италия

Первая победа "Монцы" в сезоне

Серия А. Неста воспользовался очередным последним шансом

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. Восьмой тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Монца" 0:3

Голы: Мота 9, 74, Бьянко 79

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