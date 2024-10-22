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Ювентус подпишет Франсишку Консейсау на постоянной основе

Италия

Бьянконери довольны игрой молодого португальца

Ювентус подпишет Франсишку Консейсау на постоянной основе

Фото - ESPN

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В следующем сезоне 21-летний вингер Франсишку Консейсау станет полноценным игроком "Ювентуса". В клубе довольны игрой молодого португальца в первые два месяца его аренды с "Порту".

Детали по переходу игрока будут определены в ближайшее время после переговоров с "Порту". Трансфер Консейсау в "Ювентус" обойдется "бьянконери" примерно в 34 миллиона евро.

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С момента своего переезда в Турин Консейсау провел 4 матча за "Ювентус" во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

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Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Андрей Журба
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