Легендарный экс-защитник Ювентуса начал тренерскую карьеру

Бывший центрбек "Ювентуса" Леонардо Бонуччи назначен на должность помощника главного тренера сборной Италии U-20 Бернардо Корради. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

После завершения карьеры в возрасте 37 лет этим летом Бонуччи прошел курс обучения в Коверчано на тренерскую лицензию УЕФА категории B. Для итальянца это будет первый опыт в новой роли.

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В сентябре следующего года сборная Италии U-20 примет участие на чемпионате мира в Чили.

Помимо "Ювентуса", Бонуччи выступал за "Фенербахче", "Унион", "Милан" "Бари", "Пизу", "Тревизо" и "Интер".

Также на счету Леонардо 121 сыгранный матч в составе сборной Италии. и звание чемпиона Европы-2020.