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Легендарный экс-защитник Ювентуса начал тренерскую карьеру

Италия

Пополнение в тренерском цеху

Легендарный экс-защитник Ювентуса начал тренерскую карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший центрбек "Ювентуса" Леонардо Бонуччи назначен на должность помощника главного тренера сборной Италии U-20 Бернардо Корради. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

После завершения карьеры в возрасте 37 лет этим летом Бонуччи прошел курс обучения в Коверчано на тренерскую лицензию УЕФА категории B. Для итальянца это будет первый опыт в новой роли.

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В сентябре следующего года сборная Италии U-20 примет участие на чемпионате мира в Чили.

Помимо "Ювентуса", Бонуччи выступал за "Фенербахче", "Унион", "Милан" "Бари", "Пизу", "Тревизо" и "Интер".

Также на счету Леонардо 121 сыгранный матч в составе сборной Италии. и звание чемпиона Европы-2020.

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Леонардо Бонуччи тренер Италия U-20
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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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