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Игрок сборной Нидерландов рассказал о любимой позиции в Милане
Универсальный игрок
Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок сборной Нидерландов Тейани Рейндерс на пресс-конференции перед матчем с "Брюгге" рассказал о любимой позиции в "Милане".
По словам полузащитника, он универсальный игрок. Но его идеальная позиция – в центре поля, играющего под нападающими.
Я универсальный игрок, я перехожу с одной позиции на другую. Играл на всех позициях в полузащите. Восьмёрка — моя идеальная позиция, но это не значит, что я не могу играть на позиции шестого или десятого номера, для меня это не проблема. Мистер Фонсека решает, где я ему нужен, - сказал Рейндерс
Игрок сборной Нидерландов хочет быть решающим игроком. Отдавать передачи и забивать голы.
Для меня очень важно быть решающим игроком, который отдает результативные передачи и забивает голы. Это помогает нам принимать решения в матчах, - сказал полузащитник.
В этом сезоне Тейани Рейндерс сыграл в 10 матчах "Милана", в которых отдал две голевые передачи. В последнем матче "Серии А" против "Удинезе", полузащитник получил красную карточку, которая стала первой в его карьере.
"Милан" 22 октября сыграет в Лиге Чемпионов против "Брюгге". Начало матча – в 19:45 по Киеву. Текстовая трансляция поединка на нашем сайте.
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