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Ювентус договорился о продлении контрактов с двумя игроками

Италия

Перин и Гатти подпишут новое соглашение со своим клубом

Ювентус договорился о продлении контрактов с двумя игроками

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" договорился о продлении контрактов с голкипером команды Маттиа Перином и центральным защитником Федерико Гатти.

По данным Football Italia, Перин продолжит защищать ворота "бьянконери" до 2027 года, подписав соглашение на сумму 1,5 миллиона евро в год. Гатти же согласился на продление контракта до 2029 года со значительным увеличением зарплаты - более 2 миллионов евро в сезон.

Ожидается, что официальное объявление о подписании новых договоров состоится в ближайшее время.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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