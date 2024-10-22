Ювентус договорился о продлении контрактов с двумя игроками

"Ювентус" договорился о продлении контрактов с голкипером команды Маттиа Перином и центральным защитником Федерико Гатти.

По данным Football Italia, Перин продолжит защищать ворота "бьянконери" до 2027 года, подписав соглашение на сумму 1,5 миллиона евро в год. Гатти же согласился на продление контракта до 2029 года со значительным увеличением зарплаты - более 2 миллионов евро в сезон.

Ожидается, что официальное объявление о подписании новых договоров состоится в ближайшее время.