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Ювентус договорился о продлении контрактов с двумя игроками
Перин и Гатти подпишут новое соглашение со своим клубом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" договорился о продлении контрактов с голкипером команды Маттиа Перином и центральным защитником Федерико Гатти.
По данным Football Italia, Перин продолжит защищать ворота "бьянконери" до 2027 года, подписав соглашение на сумму 1,5 миллиона евро в год. Гатти же согласился на продление контракта до 2029 года со значительным увеличением зарплаты - более 2 миллионов евро в сезон.
Ожидается, что официальное объявление о подписании новых договоров состоится в ближайшее время.
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