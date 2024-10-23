Марио Балотелли в шаге от своего возвращения в Серию А. Скандальный нападающий близок к переходу в "Дженоа" на правах свободного агента.

34-летнему экс-нападающему сборной Италии предложили контракт до 2025 года на сумму в размере 250 тысяч евро + бонусы. Балотелли еще две недели назад сообщил о готовности присоединиться к команде, за которую выступает украинец Руслан Малиновский.

Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино и президент клуба настаивали на немедленном подписании Марио Балотелли и убедили спортивного директора дать зеленый свет на его переход.

Летом этого года Марио Балотелли стал свободным агентом. До этого форвард играл в Италии за "Милан", "Интер", "Брешию" и "Монцу". На его счету 141 матч и 52 гола в Серии А.