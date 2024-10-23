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Официально: Ювентус продлил контракт с вратарем команды
Об этом говорится на сайте клуба
Фото - Juventus FC
"Ювентус" официально сообщил о том, что клуб продлил контракт с 31-летним вратарем команды Маттиа Перином до 30 июня 2027 года.
Маттиа Перин стал игроком "Ювентуса" в 2018 году, проведя за клуб 51 матч во всех турнирах. С января 2020 года до лета 2021 года Перин находился в аренде в "Дженоа", за который он выступал до переезда в Турин.
В текущем сезоне Перин провел два матча за "Ювентус" в Серии А и выходил на поле в двух матчах Лиги чемпионов из-за дисквалификации основного голкипера Микеле Ди Грегорио.
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