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Официально: Ювентус продлил контракт с вратарем команды

Италия

Об этом говорится на сайте клуба

Официально: Ювентус продлил контракт с вратарем команды

Фото - Juventus FC

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"Ювентус" официально сообщил о том, что клуб продлил контракт с 31-летним вратарем команды Маттиа Перином до 30 июня 2027 года.

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Маттиа Перин стал игроком "Ювентуса" в 2018 году, проведя за клуб 51 матч во всех турнирах. С января 2020 года до лета 2021 года Перин находился в аренде в "Дженоа", за который он выступал до переезда в Турин.

В текущем сезоне Перин провел два матча за "Ювентус" в Серии А и выходил на поле в двух матчах Лиги чемпионов из-за дисквалификации основного голкипера Микеле Ди Грегорио.

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Ювентус (Турин) Маттиа Перин
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Источник:
Сайт Ювентуса
Опубликовал: Андрей Журба
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