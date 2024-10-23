Официально: Ювентус продлил контракт с вратарем команды

"Ювентус" официально сообщил о том, что клуб продлил контракт с 31-летним вратарем команды Маттиа Перином до 30 июня 2027 года.

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Маттиа Перин стал игроком "Ювентуса" в 2018 году, проведя за клуб 51 матч во всех турнирах. С января 2020 года до лета 2021 года Перин находился в аренде в "Дженоа", за который он выступал до переезда в Турин.

В текущем сезоне Перин провел два матча за "Ювентус" в Серии А и выходил на поле в двух матчах Лиги чемпионов из-за дисквалификации основного голкипера Микеле Ди Грегорио.