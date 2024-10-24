48-летний Тотти думает о возвращении на поле - с легендой Ромы уже связывались некоторые клубы

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти не исключает своё возвращение в профессиональный футбол.

В интервью Sport Italia 48-летний итальянец заявил, что к нему уже выходили на контакт команды, представляющие Серию А.

"Никогда не говори никогда в жизни. Некоторые игроки возвращаются к игре спустя несколько лет.

Я должен хорошо тренироваться, чтобы играть в Серии А. Недавно мне позвонили из некоторых клубов этой лиги. Это произошло в прошлом месяце, и они заставили меня задуматься. Я почувствовал себя немного безумным и спросил себя: "Почему они все еще ищут меня после стольких лет?".

С сегодняшним уровнем Серии A я мог бы легко сказать свое слово на поле. Я был бы готов через два-три месяца. Я все еще играю в 48. По полчаса, по двадцать минут в день.

Лацио? Я бы даже не подумал об этом. Но если бы мне пришлось сделать что-то безумное, я бы сделал это в Италии, а не за границей", - сказал он.