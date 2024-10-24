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48-летний Тотти думает о возвращении на поле - с легендой Ромы уже связывались некоторые клубы
Пойдёт ли "Гладиатор" на такой шаг?
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти не исключает своё возвращение в профессиональный футбол.
В интервью Sport Italia 48-летний итальянец заявил, что к нему уже выходили на контакт команды, представляющие Серию А.
"Никогда не говори никогда в жизни. Некоторые игроки возвращаются к игре спустя несколько лет.
Я должен хорошо тренироваться, чтобы играть в Серии А. Недавно мне позвонили из некоторых клубов этой лиги. Это произошло в прошлом месяце, и они заставили меня задуматься. Я почувствовал себя немного безумным и спросил себя: "Почему они все еще ищут меня после стольких лет?".
С сегодняшним уровнем Серии A я мог бы легко сказать свое слово на поле. Я был бы готов через два-три месяца. Я все еще играю в 48. По полчаса, по двадцать минут в день.
Лацио? Я бы даже не подумал об этом. Но если бы мне пришлось сделать что-то безумное, я бы сделал это в Италии, а не за границей", - сказал он.
Напомним, Тотти завершил карьеру в конце сезона 2016–2017 годов, проведя ее только в "Роме".
В составе "джалоросси" Франческо забил 307 голов в 786 матчах, выиграв исторический титул Серии А на "Стадио Олимпико" в сезоне 2000–2001 под руководством Фабио Капелло.
За свою игровую карьеру он также выиграл два Кубка Италии и один Суперкубок Италии и становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии сезоне 2006-07, забив 26 голов.
Также на счету Тотти 9 голов в 58 играх за сборную Италии. О завершении своей международной карьеры Франческо объявил после победы на чемпионате мира 2006 года.
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