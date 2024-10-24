Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус отправляет скаутов в Бразилию искать замену Бремеру
Клуб заинтересовался защитником Фламенго
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Ювентуса" Кристиан Джунтоли отправил скаутов в Бразилию, чтобы оценить игру центрального защитника "Фламенго" Лео Ортиса.
Футболист рассматривается как потенциальная замена травмированному Глейсону Бремеру. 28-летний бразилец играет за "Фламенго" с марта 2024 года. За это время футболист забил один гол и отдал две результативные передачи в 33 матчах.
У Лео контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года.
Читайте такжеГромкая месть Барселоны, три пропущенных Трубина, Лунин может сыграть в Эль-Класико. Главные новости за 23-е октября
Популярное сейчас
- Менеджер Усика выразил искренние соболезнования Фьюри в связи с трагедией в семье
- Рома – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 24.10.2024
- Пьянич: Надеюсь, ФИФА завтра же вернет Россию на международные соревнования
- Довбик боролся как лев, но был изолирован. Наши за границей. Италия
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО