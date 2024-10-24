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Ювентус отправляет скаутов в Бразилию искать замену Бремеру

Италия

Клуб заинтересовался защитником Фламенго

Ювентус отправляет скаутов в Бразилию искать замену Бремеру

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Ювентуса" Кристиан Джунтоли отправил скаутов в Бразилию, чтобы оценить игру центрального защитника "Фламенго" Лео Ортиса.

Футболист рассматривается как потенциальная замена травмированному Глейсону Бремеру. 28-летний бразилец играет за "Фламенго" с марта 2024 года. За это время футболист забил один гол и отдал две результативные передачи в 33 матчах.

У Лео контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года.


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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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