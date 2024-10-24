Матч Серии А между Болоньей и Миланом перенесен из-за непогоды

Сильные дожди и наводнения внесли коррективы в календарь итальянской Серии А. Матч между "Болоньей" и "Миланом", который должен был состояться на стадионе "Ренато Даль'Ара" в субботу, был официально перенесен.

Регион Эмилия-Романья в Болонье понесли серьезные убытки из-за непогоды, что заставило муниципалитет отложить игру из соображений безопасности.

По предварительным данным, матч может быть перенесен на 18 декабря.

