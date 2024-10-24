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Матч Серии А между Болоньей и Миланом перенесен из-за непогоды
Матч может быть перенесен на 18 декабря
ANSA
Сильные дожди и наводнения внесли коррективы в календарь итальянской Серии А. Матч между "Болоньей" и "Миланом", который должен был состояться на стадионе "Ренато Даль'Ара" в субботу, был официально перенесен.
Регион Эмилия-Романья в Болонье понесли серьезные убытки из-за непогоды, что заставило муниципалитет отложить игру из соображений безопасности.
По предварительным данным, матч может быть перенесен на 18 декабря.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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