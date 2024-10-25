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Известно, сколько должны заплатить Милан и Интер, чтобы купить Сан-Сиро

Италия

Сумма является фиксированной и не подлежит торгу

Известно, сколько должны заплатить Милан и Интер, чтобы купить Сан-Сиро

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Итальянская налоговая служба оценила стоимость стадиона "Сан-Сиро" и прилегающей территории в 200 миллионов евро. Эта сумма является фиксированной и не подлежит торгу. Об этом сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Муниципалитет Милана, которому принадлежит "Сан-Сиро", сообщит миланские клубы об официальной оценке уже в конце октября - начале ноября.

Добавим, что "Милан" уже заплатил 40 миллионов евро за покупку участка в Сан-Донато для строительства нового клубного стадиона.

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Интер (Милан) Сан-Сиро Милан
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Источник:
Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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