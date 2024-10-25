Болонья передаст часть прибыли от перенесенного матча с Миланом пострадавшим от наводнения

Генеральный директор "Болоньи" Клаудио Фенуччи подтвердил, что часть прибыли от перенесенного матча против "Милана" будет передана на помощь пострадавшим от наводнения в регионе Эмилия-Романья.

Матч между "Болоньей" и "Миланом", изначально был запланирован на субботу, но его решили перенести из-за непогоды в регионе Эмилия-Романья.

Вероятно, игра между клубами состоится в январе, поскольку обе команды участвуют в Лиге чемпионов и Кубке Италии.