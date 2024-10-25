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Болонья передаст часть прибыли от перенесенного матча с Миланом пострадавшим от наводнения

Италия

Об этом сообщил генеральный директор клуба

Болонья передаст часть прибыли от перенесенного матча с Миланом пострадавшим от наводнения

instagram.com/bolognafc1909

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Генеральный директор "Болоньи" Клаудио Фенуччи подтвердил, что часть прибыли от перенесенного матча против "Милана" будет передана на помощь пострадавшим от наводнения в регионе Эмилия-Романья.

Матч между "Болоньей" и "Миланом", изначально был запланирован на субботу, но его решили перенести из-за непогоды в регионе Эмилия-Романья.

Вероятно, игра между клубами состоится в январе, поскольку обе команды участвуют в Лиге чемпионов и Кубке Италии.

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Болонья Милан
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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