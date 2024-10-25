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Серия А. Удинезе возвращается ближе к лидерам
А "Кальяри" - к аутсайдерам
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. Девятый тур
Удине. "Блюэнерджи Арена"
"Удинезе" - "Кальяри" 2:0
Голы: Лукка 38, Дэвис 78
Удаление: Макумбу 30 (К, вторая желтая)
Лидер Серии А после четвертого тура - "Удинезе" - затем выдал одну победу и три поражения. В предыдущем туре против "Милана" он играл в численном большинстве с 29-ой минуты, но не забил (точнее, дважды забил с минимальных офсайдов) и проиграл. Сегодня играл в численном большинстве с 30-ой минуты и на этот раз воспользовался преимуществом.
Динамика "Кальяри" противоположна. Два очка в первых пяти турах, затем семь в трех. Правда, те семь были добыты голами на на 88-ой, вновь 88-ой и 78-ой минутах. Сегодня шансов на таких минутах избежать поражения у него не было. Более того - второй гол сарды пропустили на 78-ой. Играть в численном меньшинстве было слишком тяжело.
До удаления игра была сонной. Всего два удара по воротам в первые 19 минут. Далее - вряд ли лучше. Хотя следует отметить, что "Удинезе" гораздо больше владел мячом и кое-что пытался. Уж точно он пытался после удаления Макумбу второй желтой карточкой за банальный фол. Но удар Эхизибе в ближнем углу отбил Скуффет.
Все же ближе к концовке таймa хозяева забили гол, заслуженный, если смотреть на территориальное преимущество, на попытки атаковать. В розыгрыше углового Камара вновь навесил, а Лукка головой замкнул. Шестой гол форварда сборной Италии во всех турнирах.
"Кальяри" пытался в начале второго тайма, но игроки "Удинезе" отбились, успокоили игру, затем даже перевели ее в атаку. Дэвис в итоге получил пас вразрез от Карлстрема, сбросил защитника и пробил мимо Скуффета. Сардов в итоге оставили всего на двух ударах по воротам в матче против 12-ти фриуланцев. Без единого в створ против четырех.
"Удинезе" выходит на четвертое место. Тур лишь начинается, но, возможно, фриуланцы возвращаются в борьбу за высокие места. А "Кальяри" на 15-ом, но теоретически по итогам тура может и упасть в зону вылета. Он возвращается в борьбу против падения в эту зону.
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