  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Болельщики Милана возмущены переносом матча против Болоньи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болельщики Милана возмущены переносом матча против Болоньи

Италия

Фанатам не нравится такое решение

Болельщики Милана возмущены переносом матча против Болоньи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сторонники "Милана" выразили недовольство решением Серии А перенести матч против "Болоньи" из-за непогоды.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия в регионе Эмилия-Романья, другие мероприятия в Болонье, такие как вечер бокса и автовыставка, все-таки состоялись.

Болельщики "Милана" разочарованы тем, что их команда теперь сыграет с лидером Серии А "Наполи" без Тео Эрнандеса и Тиджани Рейндерса, которые дисквалифицированы.

Читайте такжеБолонья передаст часть прибыли от перенесенного матча с Миланом пострадавшим от наводнения
По теме
yellow-arrow
Фейковые новости. Форвард МЮ не планирует возвращаться в Серию А
yellow-arrow
Серия А. Удинезе возвращается ближе к лидерам
yellow-arrow
Болонья передаст часть прибыли от перенесенного матча с Миланом пострадавшим от наводнения
Болонья Милан Тео Эрнандес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости