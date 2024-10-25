Болельщики Милана возмущены переносом матча против Болоньи

Сторонники "Милана" выразили недовольство решением Серии А перенести матч против "Болоньи" из-за непогоды.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия в регионе Эмилия-Романья, другие мероприятия в Болонье, такие как вечер бокса и автовыставка, все-таки состоялись.

Болельщики "Милана" разочарованы тем, что их команда теперь сыграет с лидером Серии А "Наполи" без Тео Эрнандеса и Тиджани Рейндерса, которые дисквалифицированы.