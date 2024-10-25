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Болельщики Милана возмущены переносом матча против Болоньи
Фанатам не нравится такое решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Сторонники "Милана" выразили недовольство решением Серии А перенести матч против "Болоньи" из-за непогоды.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия в регионе Эмилия-Романья, другие мероприятия в Болонье, такие как вечер бокса и автовыставка, все-таки состоялись.
Болельщики "Милана" разочарованы тем, что их команда теперь сыграет с лидером Серии А "Наполи" без Тео Эрнандеса и Тиджани Рейндерса, которые дисквалифицированы.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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