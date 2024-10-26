Мирча Луческу – о ситуации с Иваном Юричем: У меня была такая ситуация в Интере

Бывший тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поддержал главного тренера "Ромы" Ивана Юрича.

"У меня была такая ситуация в "Интере": я приехал в декабре, и мы выиграли пять домашних матчей, но это было сложно, потому что уже шли разговоры о другом тренере, а игроки думали о новых контрактах. Они чувствовали, что я молодой и новый, но если тренер не пользуется поддержкой клуба, это сложно, потому что тогда он вступает в негативный контакт с игроками. Тренер тоже должен меняться; нелегко жить в таких ситуациях", — сказал румынский тренер.