Серия А. Наполи удерживает лидерство по итогам личного дерби Антонио Конте

Серия А. Девятый тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Лечче" 1:0

Гол: Ди Лоренцо 73

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера, Ангисса, Гилмор (Распадори 72), МакТоминей, Нгонг (Политано 57), Лукаку (Фолоруншо 85), Нерес (Кварацхелия 72)

"Лечче": Фальконе, Пелмар, Гашпар, Баширотто, Доргу, Л. Кулибали (Ребич 77), Рамадани, Рафия (Пьерре 69), Банда (Сансоне 69), Крстович, Пьеротти (Уден 84)

Предупреждения: Нгонг 19, Ди Лоренцо 51, Оливера 90 - Пьеротти 77, Ребич 90+2

К "Наполи" уже начали относиться со стопроцентной серьезностью. Как к лидеру лиги, одному из главных претендентов на Скудетто. Потому соперники против него борются яростно, закрываются, обороняются. А против таких Антонио Конте всегда было тяжело. "Монца", "Эмполи", "Комо" создавали проблемы. Создал и "Лечче". Первая команда в карьере игрока Конте, команда из его родного города.

"Джаллоросси" еще и были обязаны бороться. За свою честь и за тренера Луку Готти после четырех поражений подряд в лиге и Кубке без забитых мячей, особенно - после 0:6 дома от "Фиорентины" неделю тому. И бились они достойно. Проиграли по ударам по воротам со счетом 11:24, в створ - 2:8, по владению мячом - 35:65, но держали интригу до последнего.

"Каждая победа должна быть для нас праздником, потому что они даются очень тяжело", - заявлял Конте неделю тому после 1:0 в Эмполи. Сегодня получился такой же праздник. "Наполи" берег силы перед матчем против "Милана" во вторник, предоставил отдых главным вингерам - Политано и Кварацхелии, Лукаку провалил второй матч подряд. Потому и было сложно дома против команды из зоны вылета.

Ударов по воротам Фальконе было много. Но опасных - совсем нет. На 26-ой минуте Фальконе отбил удар Нгонга с отличной позиции, на 28-ой МакТоминей головой с не менее хорошей позиции не попал. А на 34-ой спасал уже Мерет от удара Баширотто и Буонджорно на линии ворот - от добивания Гашпара. Затем Фальконе отбил мощный удар Нгонга.

Во втором тайме Буонджорно чуть не забил в собственные ворота. Лукаку не попал почти в упор. Но в итоге фаворит забил. Фальконе потащил удар головой МакТоминея с навеса углового, Ди Лоренцо добил также в него, но со второй попытки уже открыл счет. После чего сопернику позволяли бить лишь издали. Кроме опасного удара Доргу из штрафной площадки - немного неточно.

Второй 1:0 "Наполи" подряд, но и за них дают три очка. Пять его побед подряд во всех турнирах лишь с одним пропущенным. Четвертый тур лиги подряд будет завершен на первом месте. Еще и при ротации, провале Лукаку и отсутствии архитектора центра поля Станислава Лоботки. Игра неяркая, но результаты лучшие. А "Лечче" остается в зоне вылета и может завершить тур последним.