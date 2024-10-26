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Балотелли возвращается в Серию А. Фабрицио Романо сообщил о клубе итальянца
Будет играть с украинцем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский нападающий Марио Балотелли нашел себе команду. Он хотел вернуться в родную Серию А и теперь станет игроком “Дженоа”. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Контракт между сторонами подписан до июня 2025 года.
Балотелли ждал этого соглашения 20 дней, поскольку хотел перейти только в "Дженоа". У него несколько раз были беседы с главным тренером генуэзцев Альберто Джилардино.
Марио присоединился к "Дженоа" в статусе свободного агента. Также он пошел на понижение зарплаты.
Последним клубом нападающего был турецкий "Аданадемиспор". Там он играл с сентября 2023 года по июнь 2024 года. Это было его второе пришествие в клуб.
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В настоящее время "Дженоа" занимает 18 место в Серии А – в зоне вылета. Напомним, что в составе генуэзцев находится украинец Руслан Малиновский, но он пропустит еще несколько месяцев из-за тяжелой травмы стопы.
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