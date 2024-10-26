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Балотелли возвращается в Серию А. Фабрицио Романо сообщил о клубе итальянца

Италия

Будет играть с украинцем

Балотелли возвращается в Серию А. Фабрицио Романо сообщил о клубе итальянца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский нападающий Марио Балотелли нашел себе команду. Он хотел вернуться в родную Серию А и теперь станет игроком “Дженоа”. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Контракт между сторонами подписан до июня 2025 года.

Балотелли ждал этого соглашения 20 дней, поскольку хотел перейти только в "Дженоа". У него несколько раз были беседы с главным тренером генуэзцев Альберто Джилардино.

Марио присоединился к "Дженоа" в статусе свободного агента. Также он пошел на понижение зарплаты.

Последним клубом нападающего был турецкий "Аданадемиспор". Там он играл с сентября 2023 года по июнь 2024 года. Это было его второе пришествие в клуб.

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В настоящее время "Дженоа" занимает 18 место в Серии А – в зоне вылета. Напомним, что в составе генуэзцев находится украинец Руслан Малиновский, но он пропустит еще несколько месяцев из-за тяжелой травмы стопы.

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Марио Балотелли Дженоа (Генуя)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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