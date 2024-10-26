Снизил свои стандарты. Сколько будет зарабатывает Балотелли у Дженоа?

Итальянский нападающий Марио Балотелли станет футболистом Дженоа. Об этом пишут едва все инсайдеры мира, включая Фабрицио Романо.

Николо Скира добавляет детали контракта. Он сообщает, что зарплата форварда будет составлять 250 тысяч евро. Однако инсайдер не уточнил, заработок ли это до конца контракта – июня 2025 года, или средняя зарплата в год.

В первом случае Балотелли будет зарабатывать около 31 тысяч евро в месяц. Во втором – около 21 тысячи.

"Дженоа" находится на 18 месте Серии А, находясь в зоне вылета. Следующий матч генуэзцы проведут 27 октября в гостях против "Лацио".

Отметим, что за восемь туров команда Джилардино забила семь голов. Хуже показатель лишь у трех команд чемпионата.