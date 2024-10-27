"Он умеет двигаться и может забить много голов". Президент Кьево - об украинском нападающем

Президент "Кьево" Серджо Пеллиссье поделился своими мыслями относительно украинского нападающего Артема Довбика.

"Он может оставить свой след. Защитников прошлого сейчас нет, пространства в атаке стало больше. Он умеет двигаться и может забить много голов. Он имеет отличный потенциал", — сказал бывший форвард "Кьево".

Напомним, в этом сезоне Довбик забил 5 голов в 11 матчах за "Рому". Сегодня "Рома" встретится на выезде с "Фиорентиной". Игра начнется в 21:45.