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"Он умеет двигаться и может забить много голов". Президент Кьево - об украинском нападающем
Считает, что Довбик оправдывает ожидания и контракт
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Кьево" Серджо Пеллиссье поделился своими мыслями относительно украинского нападающего Артема Довбика.
"Он может оставить свой след. Защитников прошлого сейчас нет, пространства в атаке стало больше. Он умеет двигаться и может забить много голов. Он имеет отличный потенциал", — сказал бывший форвард "Кьево".
Напомним, в этом сезоне Довбик забил 5 голов в 11 матчах за "Рому". Сегодня "Рома" встретится на выезде с "Фиорентиной". Игра начнется в 21:45.
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