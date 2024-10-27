Не только сыновья Лилиана. Маркус и Кефрен Тюрам своей работой заслужили участие в Дерби Италии

Наиболее статусной встречей сыновей знаменитого футбольного отца, скорее всего, останется встреча сыновей Мазиньо - Рафиньи и Тьяго Алькантары - в полуфинале Лиги Чемпионов-2014/15 "Барселона" - "Бавария". Но и встреча сыновей Лилиана Тюрама - Маркуса и Кефрена - в сегодняшнем матче "Интер" - "Ювентус" должна занять более чем почетное место в этом списке. Последние встречаются во второй раз в карьере, но Кубок Франции между "Генгамом" и "Монако" все же гораздо менее статусный. За кого будет болеть отец? За "Юве".

Любимый сын

Обычно возникало ощущение, что Кефрен талантливее и проходит те же стадии развития карьеры ранее, чем Маркус. Младший брат на четыре года моложе (23-27), но начал играть в юношеских сборных Франции всего на два года позже, чем старший, в национальной дебютировал на три года позже. Да и наиграл в сборных с возрастным ограничением в полтора раза больше матчей, чем старший. А в Топ-клуб впервые пришел всего на год позже.

Отец намеренно отправил обоих в одну и ту же академию "Олимпик Де Ньюи" в Париже, а оттуда - в "Булонь-Билланкур", которая больше известна воспитанием пловцов и велосипедистов, чем футболистов. Но далее Кефрен попал в "Монако" и свой дебют за первую команду на взрослом уровне получил в матче Лиги Чемпионов. Маркус попал в "Сошо" и свой дебют на взрослом уровне получил во Втором дивизионе Франции. Далее Кефрен, несмотря на интерес "Челси", пошел в "Ниццу", также серьезный клуб, участник Еврокубков, а Маркус - в "Генгам".

Оба учились в американской школе в Париже и очень любят баскетбол, но Кефрен в детстве серьезно играл и даже взвешивал возможность выбрать этот вид спорта. Занимался и волейболом. Маркус же был ближе к занятию фехтованием и дзюдо.

Более того, выходило, что Кефрен ближе к отцу, чем Маркус. Младший сын, как и отец, воспитывался и впервые заиграл в "Монако", как и отец, с детства болел за "Ювентус" ("игра в "Ювентусе" - мое предназначение, моя судьба"), за который болеет отец. А старший сам признавался, что в детстве был оппортунистом и постоянно болел против команд, в которых играл отец. За "Милан" против "Ювентуса", за "Реал" против "Барселоны".

В итоге и в карьере игрока Маркуса получился оппортунизм. Он уже практически перешел в любимый "Милан", но в последний момент перескочил в "Интер".

В предыдущем сезоне Лилиан часто посещал матчи Маркуса в "Интере". Даже праздновал с ним Скудетто. Но отвесил ему леща за скандирование сына: "Кто не скачет, тот "бьянконеро". А после перехода Кефрена в "Ювентус" Маркус смеется, что теперь младший для отца будет единственным сыном.

При этом никак нельзя сказать, что Маркус принимает решения лишь из чувства оппортунизма. Переход в менхенгладбахскую "Боруссию" - солидную, но не топовую команду немецкой лиги с целью научиться футболу и возмужать был несомненно правильным. Переход в "Интер", который постоянно играет с двумя форвардами, то есть тактически гораздо удобнее, чем "Милан", также был правильным.

Хотя и Кефрен никак не чувствует себя избалованным принцем. Он говорит, что очень уважает Маркуса за умение пробиться наверх из малых клубов. Переход самого Кефрена не в "Челси", а в "Ниццу", где стал одним из лидеров - также несомненно правильное решение. Правильный и переход в "Ювентус", а не в стан одного из грандов АПЛ, которые вроде бы интересовались. В "Ювентус", где его встретил директор Джанлука Пессотто, которого Тюрам-младший до сих пор называет "дядей". Здесь лучше всего развиваться в 23 года.

Хорошо, когда разумный и опытный отец воспитывает и советует.

Вариативность и характер

Немногие знают, что Лилиан в детстве и юности играл на позиции атакующего полузащитника и лишь позже перешел в оборону. Выходит, что сыновья занимают те позиции, которые отцу не было суждено занимать. Примерно те. Поскольку Кефрен играет то в центре поля, то на позиции центрального атакующего полузащитника, а при этом смещается на левый фланг атаки. Маркус же долго играл на позициях вингеров, в сборной до сих пор пробуется на флангах, но в "Интере" играет одного из двух форвардов рядом с Лаутаро Мартинесом.

Эти перемещения рассказывают историю о стиле обоих. Оба - разнообразные игроки, появляющиеся на разных участках поля, действующие вариативно, мобильно, трудолюбиво. Их движения неожиданны для соперников. Даже при том, что обоих тянет на левый фланг (интересно, ведь отец играл на правом). Оба - мощные ребята ростом 192 сантиметра, активно участвующие в защитных действиях, активно двигающиеся и ищущие свободное пространство. При этом оба не очень любят много владеть мячом, для своих амплуа владея им даже слишком мало.

Маркус не очень хорош в качестве единственного форварда, не справляется на такой позиции. Он даже головой играл не очень хорошо и редко забивал ею. При своем росте. В менхенгладбахской "Боруссии" он часто играл на флангах, часто присоединялся к форварду вторым темпом, внезапно создавая с ним тандем в штрафной площадке соперника и освобождая его либо замыкая в одно касание. Он также отлично умел прорываться на скорости по флангу и выдавать "кроссы", но делал это довольно редко.

В тактическом плане найти его место, прикрыть его позицию и в розыгрыше мяча в атаке, и в переходе в оборону для его тренера всегда было непростым заданием.

Он и не так много забивал. До последнего сезона в Гладбахе рекордом его карьеры в лиге за сезон были десять мячей. В последнем он забил 13. В первом в "Интере" в Серии А - также 13, но они меркли по сравнению с 26-ю Лаутаро Мартинеса. Аргентинец стал безоговорочно лучшим игроком сезона, ныне - претендент на Золотой Мяч. А француза видели не более как его ассистента, опору, игрока второго плана. Который бегает вокруг него, работает за него, помогает в прессинге и в обороне и не лезет на авансцену.

Работоспособность Маркуса все отмечали, все очень хвалили. Отмечали и его 6-8 ассистов за сезон. Тренеры постоянно оправдывали его, объясняя, какую замечательную тактическую работу делает для команды. И даже сейчас, когда говорят о нем, отмечают прежде всего его боевитость и работоспособность. Как легендарный экс-форвард "Ромы" Роберто Пруццо, когда заявил, что Артем Довбик должен больше бороться как Маркус.

Характера Маркусу точно не занимать. Еще с юности, когда в матче Кубка Франции за "Генгам" против "Пари Сен-Жермен" не реализовал пенальти, но вызвался пробивать еще один на 93-ей минуте, забил и выбил гранда из турнира. И забивает он, хотя и нечасто, но против серьезных соперников - "Наполи", дважды "Милану", дважды "Роме", дважды "Лацио", дважды "Аталанте". И это за сезон с копейками в Италии. А за Гладбах трижды забивал "Боруссии" Дортмунд, по два мяча - "Байеру" и "Баварии", сделал дубль против мадридского "Реала" в Лиге Чемпионов.

Путь к семейному дерби

В этом сезоне Маркус наконец-то начал забивать в темпе настоящего бомбардира. Воспользовавшись усталостью и плохой формой Лаутаро, потащил атаку "Интера" на себе. Забив семь мячей в восьми первых турах лиги. В том числе сделав свой первый хет-трик в карьере в лигах Топ-5 и второй в целом на взрослом уровне. Этот хет-трик принес очень трудную победу над "Торино" (3:2), дубль оформил блестящий разгром сильной "Аталанты" (4:0). Он также принес победу на 93-ей минуте матча Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".

Если соединение его работоспособности, движения с новыми бомбардирскими качествами, умением часто оказываться свободным в центре штрафной площадки и замыкать в одно касание, даже с новым умением забивать головой, продержится, он будет неудержимым. Причем его тренер Симоне Индзаги отмечает, что ничего кардинально не изменилось по сравнению с прошлым, и Маркус работает так же. Так же атакует глубину, свободное пространство, так же держит мяч корпусом. Лишь добавлены некоторые нюансы. И эти нюансы привели к бомбардирскому прорыву.

Сам игрок при этом говорит, что титулы вроде лучшего бомбардира его не интересуют, и он лишь работает на победу команды. Как всегда работал.

Кефрену же не хватает голов и ассистов. Максимум четыре за сезон. В свои 23 года он все еще ищет себя на поле, ищет свою позицию. Он до сих пор сильнее в индивидуальных прорывах с мячом на скорости и дриблинге, чем в командных действиях. То есть ближе к одному из своих кумиров - Полю Погба, чем к другому - Патрику Виейра. Он говорит, что любит играть с мячом, двигать мяч вперед, любит играть вертикально. Но есть разница, двигаешь ли ты его для себя или для своих партнеров. По крайней мере, борется в отборе он как Виейра, не как Погба.

"Я бы хотел забивать, поскольку это было бы сигналом моего роста, но это не важнейшая вещь для меня. Я должен создавать мост между обороной и атакой, давать баланс и поддержку команде, отбирать и перехватывать много мячей. Конечно, все хотят забивать, но это не мое главное задание, для этого и существуют форварды".

Ныне в первые месяцы в "Ювентусе" он несколько растерян. Потому в стартовый состав пробился лишь четырежды в 11-ти матчах во всех турнирах. Ему также нужен тренер, который найдет для него идеальную тактическую схему и идеальный стиль игры. И Тьяго Мотта вполне способен стать таким.

Этот наставник требует большие проценты владения мячом, постоянное доминирование, при этом - смену темпа, внезапные быстрые прорывы на скорости и дриблинге и комбинации треугольников на носовом платке. Стиль Кефрена отлично подходит для такой игры. Нужно лишь адаптироваться, приспособиться. Нужно подождать, потерпеть, ведь первый сезон в Италии всегда сложен, особенно - для молодых игроков. Особенно - в команде, которая строится кадрово и в игровом плане практически с нуля.

Все же три прорыва Кефрена в стартовый состав "Ювентуса" из четырех состоялись в трех последних матчах команды. То есть процесс пошел. А травма главной "десятки" команды Тона Коопмейнерса и недостаток других игроков на этой позиции способны продвинуть француза на нее и в иерархии в "Юве". Также состоялся первый ассист за новый клуб. Причем пасом с левого угла штрафной площадки - любимого места обоих Тюрамов в атаке - в ее центр.

Кефрен заявил перед сегодняшней встречей, что оба очень рады и горды принимать в такой участие, гордятся тем, что стали профессиональными игроками. И отмечает, что играть будут не друг против друга, а "Интер" против "Ювентуса". В Топ-клубах Серии А в борьбе за самые высокие места. И достигли они этого не потому, что сыновья Лилиана (хотя он, несомненно, очень помог), а потому что относятся к футболу серьезно, взвешенно, профессионально. Время Маркуса на вершине уже пришло. Время Кефрена должно прийти.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine