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Интер – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Битва второй и третьей команд

Интер – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop

Новина українською

Оба коллектива пытаются догнать "Наполи", который ушел в небольшой отрыв. Впрочем, если учитывать готовность обеих команд и нынешнюю форму, очевидным фаворитом видятся ребята Симоне Индзаги.

Возможно, Тьяго Мотта сможет придумать какой-нибудь коварный план для своих соперников, но скоро узнаем.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 27 октября.

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Серия А. 9-й тур.

27 октября. 19:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный судья: Марко Гвида (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Интер" — "Ювентус"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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