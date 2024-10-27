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Интер – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Битва второй и третьей команд
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
Оба коллектива пытаются догнать "Наполи", который ушел в небольшой отрыв. Впрочем, если учитывать готовность обеих команд и нынешнюю форму, очевидным фаворитом видятся ребята Симоне Индзаги.
Возможно, Тьяго Мотта сможет придумать какой-нибудь коварный план для своих соперников, но скоро узнаем.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 27 октября.
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Серия А. 9-й тур.
27 октября. 19:00. Милан. "Джузеппе Меацца"
Главный судья: Марко Гвида (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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