Интер – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Оба коллектива пытаются догнать "Наполи", который ушел в небольшой отрыв. Впрочем, если учитывать готовность обеих команд и нынешнюю форму, очевидным фаворитом видятся ребята Симоне Индзаги.

Возможно, Тьяго Мотта сможет придумать какой-нибудь коварный план для своих соперников, но скоро узнаем.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 27 октября.

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Серия А. 9-й тур.

27 октября. 19:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный судья: Марко Гвида (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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