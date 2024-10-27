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Фиорентина – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Очень сложное испытание для Довбика и компании
asroma.com
Команда Ивана Юрича все еще не впечатляет и даже после победы над киевским "Динамо" в итальянской прессе было немало критики в сторону римлян. Теперь перед ними стоит куда более сложная задача: выезд к "Фиорентине".
Даже у букмекеров они не фавориты и они этот матч рассматривают скорее как равный. Впрочем, надеемся на бомбардирские таланты Артема Довбика, без него никуда.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 27 октября.
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Серия А. 9-й тур.
27 октября. 21:45. Флоренция. "Артемио Франки"
Главный судья: Симоне Соцца (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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