Фиорентина – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Команда Ивана Юрича все еще не впечатляет и даже после победы над киевским "Динамо" в итальянской прессе было немало критики в сторону римлян. Теперь перед ними стоит куда более сложная задача: выезд к "Фиорентине".

Даже у букмекеров они не фавориты и они этот матч рассматривают скорее как равный. Впрочем, надеемся на бомбардирские таланты Артема Довбика, без него никуда.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 27 октября.

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Серия А. 9-й тур.

27 октября. 21:45. Флоренция. "Артемио Франки"

Главный судья: Симоне Соцца (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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