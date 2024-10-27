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Фиорентина – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Очень сложное испытание для Довбика и компании

Фиорентина – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

asroma.com

Новина українською

Команда Ивана Юрича все еще не впечатляет и даже после победы над киевским "Динамо" в итальянской прессе было немало критики в сторону римлян. Теперь перед ними стоит куда более сложная задача: выезд к "Фиорентине".

Даже у букмекеров они не фавориты и они этот матч рассматривают скорее как равный. Впрочем, надеемся на бомбардирские таланты Артема Довбика, без него никуда.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 27 октября.

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Серия А. 9-й тур.

27 октября. 21:45. Флоренция. "Артемио Франки"

Главный судья: Симоне Соцца (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Фиорентина" — "Рома"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Серия А Чемпионат Италии Фиорентина (Флоренция) Артем Довбик Иван Юрич Рома смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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