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Матс Хуммельс может покинуть Рому уже зимой
Да и еще не дебютировал за римлян
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий защитник Матс Хуммельс может покинуть “Рому” уже в следующее трансферное окно. Об этом сообщает Николо Скира.
Летом он ушел из "Боруссии" Д и в сентябре присоединился к "волкам" на правах свободного агента. С тех пор он провел семь матчей на скамье для запасных – в том числе недавний против “Динамо” – и ни разу не появился на поле.
Центрбэк подписал контракт до конца текущего сезона, но может покинуть команду уже зимой. Скира не уточнил, на каких именно условиях это может произойти.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро. В декабре Хуммельсу исполнится 36 лет.
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