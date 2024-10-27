Серия А. Малое Апеннинское дерби завершается вничью

Серия А. Девятый тур

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Эмполи" 1:1

Голы: Шарпентье 80 - В. Кулибали 35 (автогол)

Нереализованный пенальти: Бонни 83 (П, перекладина)

"Эмполи" начал сезон в Серии А шестью матчами без поражений впервые в истории, находился в Топ-5. Но сразу после этого покатился вниз, проиграв дважды подряд. Играл, правда, более чем достойно против "Лацио" и "Наполи" и уступил с разницей лишь в один мяч. Но такие результаты плюс ничья сегодня против новичка лиги и вправду скатывают его вниз по результатам.

Мощное начало сезона "Пармы" завершилось четырьмя очками в двух первых турах против "Фиорентины" и "Милана". С тех пор она не побеждала, получила четыре красные карточки и к отчетному матчу подходила на 17-ом месте. В клубе, правда, держат себя в руках и продлили контракт с главным тренером Фабио Пеккьей. Правильное ли решение? Отчетный матч не дал четкого ответа.

Хозяева малого Апеннинского дерби Эмилии-Романьи-Тосканы выиграли матч по ударам по воротам со счетом 16:5, в створ - 4:1, по владению мячом - 60:40. Вратарь гостей Васкес уже в дебюте отбивал удар Бонни слета. Однако забила первой команда Васкеса. Мяч на ход Гьяси на грани офсайда, прострел - и Кулибали, только-только вернувшийся после удаления, срезает в собственные ворота.

В самой концовке тайма удар игрока "Пармы" Канчелльери издали попал в каркас ворот, в начале второго удар издали Бонни коварно закручивался в сетку, и Васкесу пришлось быть внимательным с сейвом. Как и на штрафном ударе Бернабе. И в итоге он пропустил. Валери отдал слева немного назад, Шарпентье на входе в штрафную принял и пробил низом.

"Парма" должна была вырывать победу. Васкес вышел на перехват Алмквиста, сбил его, не сумел отбить и пенальти Бонни. Отбила перекладина.

С этой ничьей "Эмполи" возвращается в Топ-10, а "Парма" поднимается на 16-ое место, но не все их соперники в девятом туре уже играли. Вторая еще может завершить тур в зоне вылета.