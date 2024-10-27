Тотти: Дайте мне один-два месяца, чтобы подготовиться к серии А. Есть уже предложения

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти серьезно думает о возвращении в большой футбол. Он повторил о своем желании и сообщил, что это не было в шутку.

“Не шутка, я принял это серьезно: дайте мне 2 месяца, чтобы подготовиться к Серии А. Есть предложения? Да, есть одна или две команды. А теперь посмотрим, что скажут мне голова и тело даже если голова уже знает…”, – сказал Тотти.

"Фараон" всю свою карьеру провел в составе "Ромы". На его счету 307 голов и 207 ассистов в 785 матчах за римлян. Также он сыграл 58 поединков в составе сборной Италии.

В "Роме" Тотти завоевал пять трофеев, также победил на ЧМ-2006 вместе со сборной Италии. В сезоне 2006/07 выиграл Золотую бутсу.

На данный момент "Фараону" 48 лет. Он повесил бутсы на гвоздь семь лет назад.