Серия А. Интер - Ювентус 4:4. Що це було?

Серия А. Девятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Ювентус" 4:4

Голы: Зелински 15 (пен.), 37 (пен.), Мхитарян 35, Думфриз 53 - Влахович 20, Веа 26, Йилдиз 73, 82

"Интер": Зоммер, Павар (Биссек 63), Де Фрай, Бастони, Думфриз, Барелла, Зелински (Фраттези 63), Мхитарян, Димарко (Дармиан 77), М. Тюрам (Тареми 87), Лаутаро Мартинес

"Ювентус": Ди Грегорио, Камбиазо, Данило (Гатти 77), Калулу, Кабал, Локателли, Фаджоли (Йилдиз 62), МакКенни (К. Тюрам 83), Веа (Савона 62), Консейсау, Влахович (Мбангула 77)

Предупреждения: Павар 59, Думфриз 75 - Данило 52

Главный арбитр: Марко Гвида

В Дерби Италии всегда закрытая игра. В шести предыдущих в лиге не забивалось более двух мячей, шести мячей в одном в лиге не было с 1990-го года, а семи и восьми - с 1961-го. Почему настолько сумасшедшее с 4:4 состоялось именно сейчас? Нет никакого объяснения. Нет никакой логики. Зато есть великолепная реклама Серии А.

Да, обе команды не совсем собранные, не совсем уверенные в себе, к их игре хватает претензий. Они уступают "Наполи" в турнирной таблице лиги. Еще и потеряли важных осевых игроков - Ачерби и Чалханоглу у "Интера", Бремера, Коопмейнерса, Нико Гонсалеса у "Ювентуса".

"Юве" до этого матча забивал по три мяча в сезоне во всех турнирах уже пять раз. Но большей частью - гораздо более слабым соперникам. Даже кризисной "Роме", не говоря уж о "Наполи", он не забил. А пропустил лишь один мяч в лиге за восемь туров. Даже когда проиграл во вторник в Лиге Чемпионов в одни ворота "Штутгарту", пропустил всего один.

"Интер" менее удивляет, ведь во всех турнирах до этого матча пропускал уже в четырех матчах в сезоне по два мяча и четырежды забивал как минимум три. За последний месяц два его матча завершились со счетом 3:2. Но в последних двух матчах во всех турнирах он ведь побеждал со счетом 1:0. И оттуда прыгнуть на 4:4?!

Сыграли роль неожиданные кадровые изменения? Симоне Индзаги доверил место последнего опорника Зелински впервые в его интеровской карьере в Серии А. А справа играл не надежный Дармиан, а авантюрный Думфриз. Тьяго Мотта же выпустил слабого Данило, убрал одного из постоянных игроков "старта" Йилдиза, отправил левым вингером правого защитника Веа.

Впрочем, даже всех этих объяснений вместе взятых недостаточно. Потому стоит прекратить объяснять и просто радоваться, что увидели такое зрелище.

"Интер" начал давлением, но неточными "кроссами". Затем отошел назад и поймал на этом соперника. Барелла забросил на ход справа, защитник Павар прострелил, Тюрам успел до Данило и получил по ноге. "Ювентус" перешел в атаку и быстро забил. Кабал забросил, МакКенни сбросил, а Влахович забил свой первый гол на "Меацца" в карьере. Офсайда не было.

Быстро забили гости и второй. Консейсау легко прорвался на правом фланге мимо Мхитаряна и прострелил на Веа на пустые ворота. Впрочем, и хозяева долго не ждали. Мхитарян разыграл треугольник в центре поля, затем "стенку" с Тюрамом, вошел в штрафную и пробил низом. А вскоре повторился первый пенальти, только с Думфризом и Калулу.

И самое интересное, что, кроме голов, опасных моментов особо не было. Удар головой Тюрама, отбитый Ди Грегорио, удар Консейсау с острого угла, отбитый Зоммером. Да и после голов Веа закрутил издали чуть неточно, Лаутаро пробил с шести метров в защитника. Вот и все. Все реализовали, все залетело.

Второй тайм уже проходил под полным контролем "Интера". Думфриз с отличной позиции попал по воздуху. Он же получил отскок от Данило при угловом и мягко положил мяч под дальнюю стойку. Ди Грегорио тащил удар Димарко издали, тащил удар Бареллы из-под перекладины, Лаутаро головой в упор чуть не попал, как и ногой с 11-ти метров.

И все же на этом фоне "Ювентус" умудрился забить дважды и сравнять счет. МакКенни послал в прорыв Йилдиза, тот прошел в штрафную по левой стороне и положил мяч под дальнюю стойку. Ответ Тюрама прошел чуть неточно. Йилдиз замкнул из центра штрафной неточно. А затем получил отскок от защитника, принял и вновь точно пробил низом через руки Зоммера.

"Ювентус" выходит моральным победителем из этого матча. Он и без того не был фаворитом, играл в гостях, а еще и уступал со счетом 2:4. Он проявил характер. Продлил серию без поражений в лиге на всех полях до 17-ти матчей, в гостях - до восьми. Прервал серию "Интера" из пяти побед во всех турнирах. Последний должен быть страшно разочарован.

Правда, в итоге главным победителем этого матча в стратегическом плане стал "Наполи". Поскольку увеличил отрыв от "Интера" во главе турнирной таблицы до четырех очков, а от "Ювентуса" - до пяти.