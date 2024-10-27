Серия А. Фиорентина - Рома 5:1. Даже Динамо не помогло

Серия А. Девятый тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Рома" 5:1

Голы: Кен 9, 41, Бельтран 17, Бове 52, Хуммельс 71 (автогол) - М. Коне 39

"Фиорентина": Де Хеа, Додо, Комуццо, Раньери, Гозенс, Катальди (Ричардсон 56), Адли (Кварта 74), Кольпани, Бове (Соттил 67), Бельтран (Куаме 67), Кен (Иконе 75)

"Рома": Свилар, Манчини (Бальданци 46), Ндика, Эрмосо, Челик, Кристанте (М. Коне 32), Писилли, Анхелиньо (Залевски 32), Дибала (Хуммельс 67), Лоренцо Пеллегрини, Довбик

Предупреждения: Раньери 61, Кен 75 - Манчини 42, Писилли 50, М. Коне 57, Эрмосо 60

Удаление: Эрмосо 65 (вторая желтая)

Главный арбитр: Симоне Соцца

Победы над киевским "Динамо" в Лиге Европы выводили из кризиса и "Лацио", и "Хоффенхайм". Первый после такой впервые победил в двух матчах лиги подряд, второй впервые не проиграл в двух матчах лиги подряд. "Роме" также было нужно подобное "лекарство". Но она сразу же после победы над киевлянами потерпела свое наибольшее поражение во всех турнирах за более, чем три года и наибольшее в лиге за 14 лет.

Не секрет, что настроение в клубе и в команде откровенно паршивое, что играет команда без порядка, мысли и желания, что болельщики протестуют против нее, что главный тренер Иван Юрич постоянно говорит об отсутствии характера, духа победителя у игроков. Но ведь неделю тому она плотно и солидно поборолась с самим "Интером", пропустила лишь один от него. А здесь получила пять от всего лишь "Фиорентины".

Впрочем, несправедливо говорить о "Фиорентине" "всего лишь". Она в ударе. Новому главному тренеру Раффаэле Палладино понадобился месяц загрузить команду, и она поперла. Победила дома "Лацио" и "Милан". Тех двоих - с более скромным счетом 2:1. Но в предыдущем туре разнесла "Лечче" в гостях со счетом 6:0. А здесь продолжила. На ее счету шесть побед и ничья в последних семи матчах во всех турнирах.

"Фиорентина" начинает матчи слабо, и Палладино за несколько минут до начала отчетного спросили об этом. Он явно выполнил работу над ошибками. Флорентийцы отдали мяч римлянам (39:61 по владению в матче), как всегда, не знавшим, что с ним делать. И разрывали на контратаках через совершенно разобранные центр поля и центр обороны соперника. Также выигрывали все единоборства, стыки.

Кен сыграл пяткой метрах в 35-ти от ворот, побежал вперед, получил назад от Бельтрана и покатил под дальнюю стойку. Бове бросился на мяч в штрафной, успел раньше Челика и был сбит. Хотя вроде бы Зеки задел и мяч, но арбитр назначил пенальти. Свилар еще и потащил удар Катальди метров с 11-ти. И Юрич совершенно ожидаемо произвел двойную замену уже на 32-ой минуте.

Она вроде бы сработала. В принципе, еще до нее "Рома" начала приходить в себя, немного комбинировать. Довбик пробил из-за пределов штрафной, попал в защитника, атака продолжилась и замена Ману Коне закрутил в угол также из-за пределов штрафной. Но вскоре Челик проиграл единоборство, бесполезно апеллировал к арбитру, Бове прорвался слева и выложил Кену на пустые ворота.

"Рома" начала второй тайм довольно неплохо, но вновь провалилась. Длинный пас на ход, Адли отдает дальше, Бове просто проходит мимо троих и переигрывает вратаря. Воспитанник "Ромы", арендованный у нее, гол не праздновал.

Далее оба вратаря совершили по сейву, причем как раз Де Хеа перевел штрафной Дибалы в стойку. А забила вновь "Фиорентина". Еще до гола Эрмосо остановил прорыв Додо ценой второй желтой карточки. Из-за этого за "Рому" дебютировал Матс Хуммельс. И сразу же переправил удар головой Куаме в собственные ворота. Свилар далее еще и тащил удары Соттила и Гозенса.

"Рома" не побеждает в восьмом гостевом матче лиги подряд, "Фиорентина" не проигрывает в девятом домашнем подряд, но ведь такая статистика не объясняет полностью унизительное выступление "волков" на этом выезде. Они опозорились. Удержится ли после такого Юрич на своем посту?

"Фиорентина" на четвертом месте в лиге, "Рома" - на 11-ом. Последняя по очкам ближе к зоне вылета, чем к седьмому месту.

Артем Довбик нанес два заблокированных удара по воротам из-за пределов штрафной. 18 передач - худший показатель в команде, кроме двух игроков, вышедших на замену во втором тайме, 32 касания мяча - как раз неплохой для него результат. Пять игроков команды, включая замены, выдали хуже. 83 процента точности передач, 11 потерь мяча, шесть участий в единоборствах, но ноль выигранных.

Он пытался работать в глубине поля и на флангах, смещался назад, боролся, но без поддержки партнеров по команде ничего не выходило. В штрафной площадке соперника коснулся мяча лишь однажды и неудачно. А ведь в первых восьми турах был вторым в лиге по таким касаниям.