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Индзаги о 4:4 с Ювентусом: Мы заслуживали забить 7 или 8 голов против команды, которая к этому времени пропустила лишь один

Италия

Очень неожиданный результат учитывая количество забитых мячей

Индзаги о 4:4 с Ювентусом: Мы заслуживали забить 7 или 8 голов против команды, которая к этому времени пропустила лишь один

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера на Дерби Италии "нерадзурри" и "старая синьора" подарила болельщикам яркий матч, который завершился с ничейным счетом 4:4. Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги на послематчевой пресс-конференции не скрывал своего разочарования результатом, поскольку его команды упустила эту победу.

"Нам нужно проявить больше решимости, но как тренер, я должен сказать, что мы заслуживали забить 7 или 8 голов против команды, которая к этому времени пропустила лишь один. Все игроки сильно разочарованы, и я первый, кто это почувствовал, но мы играли хорошо, несмотря на разочарование от того, что не смогли забить пятый гол, который бы решил судьбу поединка. После третьего гола команда немного занервничала, но это футбол. Это важный урок, который мы возьмем с собой. Чего не хватало? Немного больше решительности. Это правда, что результат влияет на нас, но я увидел команду, которая создала много голевых моментов. Игроки упорно работают, и я вижу отличный настрой. Разочаровывает такая ничья, когда команда заслуживала большего. Нейтральные зрители могли бы получить удовольствие от игры. Мне она понравилась меньше, но учитывая то, что мы создали, у меня есть определенная уверенность, от которой можно отталкиваться", - заявил Симоне Индзаги.

Добавим, что после девяти сыгранных туров в чемпионате "Интер" находится на втором месте с 18 очками. Следующий матч "нерадзурри" проведут 30 октября на выезде против "Эмполи".

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Источник:
Інтер
Опубликовал: Александр Гресь
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