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Тьяго Мотта насчет ничьей с Интером: Это был матч со многими сложными ситуациями, но мы смогли остаться в игре
Защита старой синьоры имела серьезный сбой на Джузеппе Меацца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Ювентус" и "Интер" отличились восемью голами на двоих, завершив этот матч со счетом 4:4. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "старой синьоры" Тьяго Мотта отметил, что его игроки имели много проблем в защите и необходимо будет провести работу над ошибками.
"Это был матч со многими сложными ситуациями, но мы смогли остаться в игре, даже после четвертого гола, когда казалось, что это было очень сложно. Надо детально проанализировать, столько всего произошло, и не все из них было положительным. Мы можем улучшить все, каждая игра - это история сама по себе... Мы много страдали в обороне после того, как пропустили лишь один гол за весь чемпионат, и это показывает силу и качество "Интера". С другой стороны, в атаке мы всегда были опасны в игре, которая всегда была открытой с большим количеством моментов для обеих команд. У нас есть игроки в форме, например, на левом фланге Консейсау и Камбьязо, а также МакКенни, который сегодня очень хорошо сыграл. Также в защите у нас есть много игроков, которые могут хорошо играть и быть полезными, это зависит от игры, а также от формы каждого из них", - заявил Тьяго Мотта.
Добавим, что после девяти туров "Ювентус" занимает третье место, имея в своем активе 17 очков. Следующий матч туринцы сыграют 30 октября дома против "Пармы".
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