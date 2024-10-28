Тьяго Мотта насчет ничьей с Интером: Это был матч со многими сложными ситуациями, но мы смогли остаться в игре

Вчера "Ювентус" и "Интер" отличились восемью голами на двоих, завершив этот матч со счетом 4:4. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "старой синьоры" Тьяго Мотта отметил, что его игроки имели много проблем в защите и необходимо будет провести работу над ошибками.

"Это был матч со многими сложными ситуациями, но мы смогли остаться в игре, даже после четвертого гола, когда казалось, что это было очень сложно. Надо детально проанализировать, столько всего произошло, и не все из них было положительным. Мы можем улучшить все, каждая игра - это история сама по себе... Мы много страдали в обороне после того, как пропустили лишь один гол за весь чемпионат, и это показывает силу и качество "Интера". С другой стороны, в атаке мы всегда были опасны в игре, которая всегда была открытой с большим количеством моментов для обеих команд. У нас есть игроки в форме, например, на левом фланге Консейсау и Камбьязо, а также МакКенни, который сегодня очень хорошо сыграл. Также в защите у нас есть много игроков, которые могут хорошо играть и быть полезными, это зависит от игры, а также от формы каждого из них", - заявил Тьяго Мотта.

Добавим, что после девяти туров "Ювентус" занимает третье место, имея в своем активе 17 очков. Следующий матч туринцы сыграют 30 октября дома против "Пармы".