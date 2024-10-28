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Рома уволит Юрича после унижения во Флоренции. Кто теперь возглавит команду Довбика?

Италия
Обновлено

Итальянская неразбериха

Рома уволит Юрича после унижения во Флоренции. Кто теперь возглавит команду Довбика?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рома" совершит перестановку на тренерском мостике после разгромного поражения от "Фиорентины" в рамках 11-го тура чемпионата Италии со счётом 1:5.

По данным Rai Sport, руководство римлян приняло решение уволить главного тренера Ивана Юрича после вчерашнего фиаско.

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Сообщается, что боссы "волков" уже связались с экс-наставником команды Даниэле Де Росси по поводу возможного возвращения на свою должность. Свой ответ специалист должен дать завтра, 29 октября.

Напомним, Юрич заменил де Росси у руля "Ромы" 18 сентября этого года.

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Даниеле де Росси Иван Юрич Рома тренер
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Источник:
Roma Press
Опубликовал: Александр Бураков
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