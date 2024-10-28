Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Ювентуса установил уникальное достижение в поединке против Интера
Игрок повлиял на конечный результат матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В девятом туре Серии А "Интер" сыграл вничью с "Ювентусом" со счетом 4:4. "Старой синьоре" удалось избежать поражения не без помощи Кенана Йылдыза, который отметился дублем во втором тайме и тем самым установил интересное достижение.
По информации Opta, Кенан Йылдыз стал самым молодым игроком, который забил более одного гола в истории противостояний между "Интером" и "Ювентусом". На момент сыгранного поединка турецкому нападающему было 19 лет и 176 дней.
1 - Kenan #Yildiz (19 years and 176 days) is the youngest player to score more than one goal in a match between #Inter and #Juventus in the history of #SerieA. Super.#derbydItalia #InterJuventus— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 27, 2024
Добавим, что в этом сезоне Кенан Йылдыз провел 12 матчей, где отметился 3 голами и 2 ассистами.
Популярное сейчас
- "Произошла трагедия". Суркис рассказал детали травмы Шапаренко
- Сегодня состоится церемония вручения Золотого мяча. Впервые со времен Шевченко номинирован украинец
- Кубок Украины, МЮ – Челси, Забарный vs Холанд. Расписание футбола на 28 октября – 3 ноября
- Серия А. Интер - Ювентус 4:4. Що це було?
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue