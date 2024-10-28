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Нападающий Ювентуса установил уникальное достижение в поединке против Интера

Италия

Игрок повлиял на конечный результат матча

Нападающий Ювентуса установил уникальное достижение в поединке против Интера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В девятом туре Серии А "Интер" сыграл вничью с "Ювентусом" со счетом 4:4. "Старой синьоре" удалось избежать поражения не без помощи Кенана Йылдыза, который отметился дублем во втором тайме и тем самым установил интересное достижение.

По информации Opta, Кенан Йылдыз стал самым молодым игроком, который забил более одного гола в истории противостояний между "Интером" и "Ювентусом". На момент сыгранного поединка турецкому нападающему было 19 лет и 176 дней.

Добавим, что в этом сезоне Кенан Йылдыз провел 12 матчей, где отметился 3 голами и 2 ассистами.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Гресь
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