Нападающий Ювентуса установил уникальное достижение в поединке против Интера

В девятом туре Серии А "Интер" сыграл вничью с "Ювентусом" со счетом 4:4. "Старой синьоре" удалось избежать поражения не без помощи Кенана Йылдыза, который отметился дублем во втором тайме и тем самым установил интересное достижение.

По информации Opta, Кенан Йылдыз стал самым молодым игроком, который забил более одного гола в истории противостояний между "Интером" и "Ювентусом". На момент сыгранного поединка турецкому нападающему было 19 лет и 176 дней.

