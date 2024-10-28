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Третий раз в истории Серии А между Интером и Ювентусом забито не менее 8 мячей

Италия

Предыдущие разы состоялись более 60 лет назад

Третий раз в истории Серии А между Интером и Ювентусом забито не менее 8 мячей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Нерадзурри" и "старая синьора" подарили нейтральным болельщикам яркую игру с восемью забитыми мячами (4:4). Такое количество голов является очень редким явлением на Дерби Италии.

Как сообщает Opta, третий раз в истории Серии А между "Интером" и "Ювентусом" было забито не менее 8 мячей. Предыдущие два матча с подобным количеством голов произошли 10 июня 1961 года (9:1 в пользу "бьянконери") и 17 января 1932 года (6:2 в пользу туринцев).

Добавим, что после девяти туров Серии А "Интер" с 18 очками занимает второе место, а "Ювентус" находится на одной строчке ниже, отставая от "нерадзурри" на один пункт.

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Ювентус (Турин) Серия А Интер (Милан)
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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Гресь
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