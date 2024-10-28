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Третий раз в истории Серии А между Интером и Ювентусом забито не менее 8 мячей
Предыдущие разы состоялись более 60 лет назад
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Нерадзурри" и "старая синьора" подарили нейтральным болельщикам яркую игру с восемью забитыми мячами (4:4). Такое количество голов является очень редким явлением на Дерби Италии.
Как сообщает Opta, третий раз в истории Серии А между "Интером" и "Ювентусом" было забито не менее 8 мячей. Предыдущие два матча с подобным количеством голов произошли 10 июня 1961 года (9:1 в пользу "бьянконери") и 17 января 1932 года (6:2 в пользу туринцев).
8 - For the third time in the history of #SerieA, at least 8 goals were scored in a match between #Inter and #Juventus, after 10 June 1961 (9-1 for the Bianconeri) and 17 January 1932 (6-2 for the Bianconeri). Myriad.#derbydItalia #InterJuventus— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 27, 2024
Добавим, что после девяти туров Серии А "Интер" с 18 очками занимает второе место, а "Ювентус" находится на одной строчке ниже, отставая от "нерадзурри" на один пункт.
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