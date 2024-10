Третий раз в истории Серии А между Интером и Ювентусом забито не менее 8 мячей

"Нерадзурри" и "старая синьора" подарили нейтральным болельщикам яркую игру с восемью забитыми мячами (4:4). Такое количество голов является очень редким явлением на Дерби Италии.

Как сообщает Opta, третий раз в истории Серии А между "Интером" и "Ювентусом" было забито не менее 8 мячей. Предыдущие два матча с подобным количеством голов произошли 10 июня 1961 года (9:1 в пользу "бьянконери") и 17 января 1932 года (6:2 в пользу туринцев).

