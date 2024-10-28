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Супер Марио проходит медосмотр в Дженоа

Италия

Нападающий будет спасать команду от вылета

Супер Марио проходит медосмотр в Дженоа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Марио Балотелли после длительного пребывания без клуба похоже, что совсем скоро вернется в Серию А.

Как сообщает Николо Скира, 24-летний нападающий проходит медосмотр "Дженоа", который тренирует Альберто Джилардино. Ожидается, что во второй половине дня состоится подписание контракта с игроком до июня 2025 года.

Добавим, что в прошлом сезоне Марио Балотелли в составе "Адана Демиспора" провел 16 матчей, где отметился 7 голами и одним ассистом. Сейчас "Дженоа" после девяти туров в Серии А находится на 18-м месте, имея в своем активе 6 очков.

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Марио Балотелли Дженоа (Генуя)
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Источник:
Ніколо Скіра
Опубликовал: Александр Гресь
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