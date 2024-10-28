Супер Марио проходит медосмотр в Дженоа

Марио Балотелли после длительного пребывания без клуба похоже, что совсем скоро вернется в Серию А.

Как сообщает Николо Скира, 24-летний нападающий проходит медосмотр "Дженоа", который тренирует Альберто Джилардино. Ожидается, что во второй половине дня состоится подписание контракта с игроком до июня 2025 года.

Medicals ongoing for Mario #Balotelli with #Genoa. Expected in the aftenoon the signing on the contract until June 2025. Rossoblù’s Fans are already in love and excited for Super Mario. #transfers pic.twitter.com/MY9TUDFdEt — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 28, 2024

Добавим, что в прошлом сезоне Марио Балотелли в составе "Адана Демиспора" провел 16 матчей, где отметился 7 голами и одним ассистом. Сейчас "Дженоа" после девяти туров в Серии А находится на 18-м месте, имея в своем активе 6 очков.