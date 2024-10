Супер Марио проходит медосмотр в Дженоа

Марио Балотелли после длительного пребывания без клуба похоже, что совсем скоро вернется в Серию А.

Как сообщает Николо Скира, 24-летний нападающий проходит медосмотр "Дженоа", который тренирует Альберто Джилардино. Ожидается, что во второй половине дня состоится подписание контракта с игроком до июня 2025 года.

