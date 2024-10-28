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Супер Марио проходит медосмотр в Дженоа
Нападающий будет спасать команду от вылета
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марио Балотелли после длительного пребывания без клуба похоже, что совсем скоро вернется в Серию А.
Как сообщает Николо Скира, 24-летний нападающий проходит медосмотр "Дженоа", который тренирует Альберто Джилардино. Ожидается, что во второй половине дня состоится подписание контракта с игроком до июня 2025 года.
Medicals ongoing for Mario #Balotelli with #Genoa. Expected in the aftenoon the signing on the contract until June 2025. Rossoblù’s Fans are already in love and excited for Super Mario. #transfers pic.twitter.com/MY9TUDFdEt— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 28, 2024
Добавим, что в прошлом сезоне Марио Балотелли в составе "Адана Демиспора" провел 16 матчей, где отметился 7 голами и одним ассистом. Сейчас "Дженоа" после девяти туров в Серии А находится на 18-м месте, имея в своем активе 6 очков.
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