"Мы хотели играть". Тренер Милана прокомментировал перенос матча Серии А против Болоньи

Матч Серии А между "Болоньей" и "Миланом" был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий. Это решение прокомментировал главный тренер "росорнери" Паулу Фонсека.

"Непросто было справиться с этой ситуацией. Мы хотели играть, и я думаю, что отсутствие этого матча повлияло на нас. Хотя для меня это ничего не меняет, это имеет значение для болельщиков и людей, которые внимательно следят за турнирной таблицей", - сказал тренер "Милана".