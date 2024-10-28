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"Мы хотели играть". Тренер Милана прокомментировал перенос матча Серии А против Болоньи
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Матч Серии А между "Болоньей" и "Миланом" был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий. Это решение прокомментировал главный тренер "росорнери" Паулу Фонсека.
"Непросто было справиться с этой ситуацией. Мы хотели играть, и я думаю, что отсутствие этого матча повлияло на нас. Хотя для меня это ничего не меняет, это имеет значение для болельщиков и людей, которые внимательно следят за турнирной таблицей", - сказал тренер "Милана".
Вероятно, игра между клубами состоится в январе, поскольку обе команды участвуют в Лиге чемпионов и Кубке Италии.
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