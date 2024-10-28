Балотелли вернулся в Серию А. Футболист подписал контракт с клубом Малиновского

Итальянский нападающий Марио Балотелли вернуться в Серию А, подписав контракт с "Дженоа".

Футболист присоединился к итальянской команде как свободный агент. Клуб форварда пока не сообщает детали сделки, но ранее сообщалось, что договор будет рассчитан до июня 2025 года.

Последним клубом нападающего был ФК "Адана Демирспор". Там он играл с сентября 2023 по июнь 2024 года. Марио за всю свою карьеру забил 210 голов и отдал 43 ассиста в 495 матчах.