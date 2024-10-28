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Балотелли вернулся в Серию А. Футболист подписал контракт с клубом Малиновского
Марио будет играть с украинцем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский нападающий Марио Балотелли вернуться в Серию А, подписав контракт с "Дженоа".
Футболист присоединился к итальянской команде как свободный агент. Клуб форварда пока не сообщает детали сделки, но ранее сообщалось, что договор будет рассчитан до июня 2025 года.
Balotelli is ???????? pic.twitter.com/vnJDtss2c9— Genoa CFC (@GenoaCFC) October 28, 2024
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Последним клубом нападающего был ФК "Адана Демирспор". Там он играл с сентября 2023 по июнь 2024 года. Марио за всю свою карьеру забил 210 голов и отдал 43 ассиста в 495 матчах.
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