4:4 и 5:1 останутся в памяти. Итоги девятого тура Серии А

В девятом туре Серии А не состоялся один матч. Причем матч важный, между участниками Лиги Чемпионов - "Болоньей" и "Миланом". Непогода помешала. Впрочем, его с лихвой компенсировали два других Топ-матча, две другие встречи участников Еврокубков. "Интер" - "Ювентус" и "Фиорентина" - "Рома" останутся в истории и в памяти как неординарные события.

"Интер" - "Ювентус"

С 1990-го года в Дерби Италии в Серии А не забивали шесть мячей, с 1961-го - более шести (с 9:1 в пользу "Ювентуса"). "Интер" в дерби в лиге не забивал четыре с 1984-го. В предыдущих шести дерби даже не забивали более двух. Получился исторический матч, сумасшедший, невероятный. Да даже никаких комплиментов не хватит, чтобы как следует описать его.

Симоне Индзаги говорил, что никогда не участвовал в таком матче.

Можно говорить, что пять первых голов к 38-ой минуте состоялись практически с пяти опасных моментов, то есть залетало все. Можно сказать, что такую игру тренеры очень не любят. Даже тренер сборной Италии Лучано Спаллетти, тренер атакующий, признав сумасшедший матч, мягко заявил, что "много вещей можно было сделать лучше". Но мы не тренеры, а зрители и болельщики, и мы в восхищении.

Обе команды не совсем собранные, не совсем уверенные в себе, к их игре хватает претензий. Еще и потеряли важных осевых игроков - Ачерби и Чалханоглу у "Интера", Бремера, Коопмейнерса, Нико Гонсалеса у "Ювентуса". "Интер" пропускал до этого матча по два мяча уже в четырех в сезоне. "Ювентус" пропустил лишь один в восьми турах лиги, но все равно вызывал вопросы, ведь трижды сыграл 0:0.

Тьяго Мотта еще и решил отправить в запас других важных игроков - Гатти, Йилдиза. Сменщик первого Данило провалил матч, но вот второй стал его героем, выйдя на замену и в стиле своего десятого номера, номера Алессандро Дель Пьеро, забив дважды. Еще и Тимоти Веа на странной позиции левого вингера отличился, забив.

У "Интера" же играл справа авантюрный Думфриз, а не Дармиан. Дензел забил, но и пропускал в обороне. А последнего опорника впервые за эту команду в лиге в карьере играл Петр Зелински. Он реализовал два пенальти, но в розыгрыше и в обороне прикрывал недостаточно хорошо.

Моральным победителем из матча вышел "Ювентус". В гостях, в качестве аутсайдера, вернулся с 2:4, проявив характер. Продлил серию без поражений в лиге на всех полях до 17-ти матчей, в гостях - до восьми. Прервал серию "Интера" из пяти побед во всех турнирах.

Индзаги заявил, что его "Интер" "явно заслужил победить" и "должен был забивать семь или восемь мячей против команды, пропустившей лишь один в предыдущих восьми турах". Что "не было никаких признаков возможного камбека соперника". Он, пожалуй, прав, ведь во втором тайме, в отличие от довольно равного первого, "нерадзурри" доминировали довольно существенно.

Вместе с тем, он осознавал проблемы. "Ювентус" попал в створ четыре раза и забил четыре. Когда речь о ста процентах точности, это значит, что мы сделали что-то неправильно. Мы пропускаем неприемлемые голы. В предыдущем сезоне такой матч мы бы выиграли. Это ничья, а не поражение, но чувствуется как поражение. Логично, что команда разочарована и зла".

Мотта же признал, что "Интер" имел шанс "убить матч". Признавал, что игра состояла из взлетов и падений (как и его коллега), что его команда неудачно отыграла в обороне. Но остался очень доволен ее креативом и особенно - характером.

"Фиорентина" - "Рома"

Во Флоренции состоялся матч иного рода. Счастье для одних, унижение для других. "Фиорентина" сразу после 6:0 над "Лечче" в лиге добыла 5:1 в лиге над гораздо более статусным соперником. На ее счету пять побед во всех турнирах подряд и шесть и ничья в семи последних. Это после шести первых матчей сезона без побед в основное время.

"Фиалки" владели мячом лишь 31 процент времени, но просто уничтожали соперника в стремительных контратаках. Также выигрывали все единоборства. Блестящее выступление. Особенно - воспитанника "Ромы" и арендованного, то есть изгнанного из нее Эдоардо Бове. Гол, ассист, заработанный пенальти. Также дубль Мойзе Кена нельзя не отметить.

Главный тренер Раффаэле Палладино признал пользу в отходе месяц назад от игры с тремя центральными защитниками к 4-2-3-1. Разумеется, хвалил своих игроков за профессионализм и борьбу.

А "Рома"? Наибольшее ее поражение в лиге с 2010-го года. Наибольшее во всех турнирах за более трех лет. Просто позор, несмываемое пятно на карьере у всех. И теперь спортивный директор Флоран Гизольфи отменяет поездку на церемонию вручения Золотого Мяча, Иван Юрич вроде бы в понедельник удержался на посту, но не факт, что удержится во вторник.

Юрич совершенно ожидаемо произвел две замены уже на 32-ой минуте. Что помогло лишь временно, голом Коне. Причем замененные, как сообщают, ушли в раздевалку и не сидели на скамье запасных. Как и замененный в перерыве Джанлука Манчини, который, как сообщают, чуть не подрался с тренером в перерыве. Их пришлось разнимать.

После матча Юрич говорил: "Мы сделали все неправильно. Неправильное отношение к игре, неправильный характер. Будто мы забыли все, что выучили. Это было отвратительно видеть". А капитан Лоренцо Пеллегрини заявил: "Мы должны посмотреть друг другу в глаза, сказать друг другу правду и быть мужчинами. Такого выступления никогда не должно случиться".

"Наполи"

Пока другие гранды играли в сумасшедшую ничью или не играли вообще, "Наполи" тихо, спокойно, скучно, банально собирал очки. После 1:0 дома над "Лечче" из зоны вылета он уже в четырех очках над вторым местом "Интера" и в пяти над третьим "Ювентуса". Антонио Конте делает то, что умеет лучше всех - добывать результат.

Этим матчем нечего хвастаться, как и 1:0 в предыдущем туре над "Эмполи". Команду из зоны вылета нужно побеждать гораздо увереннее. Ромелу Лукаку устал и выглядит бледно, второй подряд матч без Станислава Лоботки выглядит бледно, первые 57 минут Маттео Политано и 72 - Хвичи Кварацхелии - в запасе явно повлияли на игру. Но главное - результат.

Конте признал, что его игроки чувствовали тревогу во время матча, и ему пришлось успокаивать их. Хотя указывал на 24 удара по воротам соперника и 16 угловых. Также разозлился на вопрос о проблемах Лукаку, заявляя, что нужно обсуждать команду, а не отдельных игроков.

"Аталанта" и "Лацио"

Три участника Еврокубков одержали разгромные победы. И "Аталанте" и "Лацио" дома вроде бы было легче против кризисных аутсайдеров. Но на самом деле легче было лишь первой, которая в 400-ом матче Джан Пьеро Гасперини с ней начала разносить "Верону" с первых минут. Вторая же еще на 85-ой стояла лишь на 1:0 против "Дженоа" и могла пропустить до этого. Но после матчей Еврокубков не нужно судить.

"Богиня" уже с тремя победами в лиге подряд, с 5:1 и 6:1 дома в предыдущих матчах Серии А. Четыре победы и одна ничья в октябре во всех турнирах с 16-ю забитыми. Ретеги с десятью голами в сезоне в лиге.

"Лацио"? Тавареш, защитник, обеспечил себе шестой и седьмой ассисты в сезоне в лиге. А своей команде - первую разгромную победу в сезоне в лиге, первую победу там с разницей более одного мяча с первого тура. Также в целом состоялась шестая победа "орлов" в семи последних матчах во всех турнирах. И первый матч в лиге в сезоне без пропущенных.

Марко Барони, главный тренер "Лацио", говорил о взрослой игре, характере, солидности. О сложности матча. Признал, что его команда долго не могла найти правильный ритм игры. Но и заявлял, что всегда чувствовал ее контроль над игрой. Ну а Гасперини лишь жалел, что "Аталанта" так не реализовала в Лиге Чемпионов против "Селтика" посреди недели, играя не хуже. Тогда вышло 0:0.

Другие

"Удинезе" и "Торино", недавние лидеры лиги, вернулись к победам. Были обязаны дома против команд, близких к аутсайдерам. Каких-то далеко идущих выводов из этого не следует делать. Тем более, что первый играл с 29-ой минуты в численном большинстве, а второй глухо отбивался большую часть матча, забив с грубейшей ошибки соперника. Но победы состоялись, и эти команды все еще близки к лидерам.

Их соперники, "Кальяри" и "Комо", слишком наивны. Хотя неплохи по уровню.

"Парма" также очень наивна. Она перешла от удалений к автоголам. Хотя ничья против "Эмполи", после шестого тура шедшего в Топ-5 лиги, не так плоха. Не так плоха и для него, учитывая, что начинает скатываться на свои привычные места. Такая ничья в гостях - плюс для середняков и аутсайдеров.

Для "Монцы" и "Венеции" каждое очко в борьбе против вылета и против увольнений своих тренеров на вес золота. Веселый первый тайм с 2:2 и унылый второй привели к ничьей, которой обе, в принципе, довольны. Хотя, возможно, говорят иное.

Лучший игрок тура - Эдоардо Бове ("Фиорентина"). Гол, ассист и заработанный пенальти против родной команды

Прорыв тура - Кенан Йилдиз ("Ювентус"). Выход на замену и блестящий дубль во вроде бы проигрышном матче

Разочарование тура - "Рома". Развалена

Лучший вратарь тура - Ваня Милинкович-Савич ("Торино"). Его победа

Лучший тренер тура - Раффаэле Палладино ("Фиорентина"). Команда завелась

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