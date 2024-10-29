Интер получил деньги за игрока Манчестер Юнайтед

Миланский "Интер" получил деньги за одного из игроков английского "Манчестер Юнайтед".

Речь об вратаре Андре Онане. Итальянский клуб сообщил, что они получили 50,2 млн за африканского игрока. Об этом написал Фабрицио Романо.

Официальный баланс "Интера", опубликованный на этой неделе, подтверждает, что клуб получил 50,2 млн евро за Андре Онана из "Манчестер Юнайтед", - сообщил инсайдер.

Летом 2023 года вратарь сборной Камеруна Андре Онана присоединился к "Манчестер Юнайтед". Английскому клубу этот трансфер обошёлся в 50,2 млн евро. В этом сезоне Онана отыграл 13 игр за клуб, в которых пропустил 17 мячей и 4 раза сохранил ворота "сухими".

Контракт игрока с английским клубом действует до 2028 года. TransferMarkt оценивает игрока в 35 млн евро.