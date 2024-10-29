Лацио не продаст свою новую звезду даже за 70 миллионов евро

Летом "Лацио" арендовал с правом выкупа у "Арсенала" Нуну Тавареша. Португалец ярко себя проявляет в римском клубе и у офиса "Стадио Олимпико" есть очень четкий ответ для всех команд, которые интересуются его ситуацией с целью приобрести его: решительное "нет". Последние заявления президента "Лацио" Клаудио Лотито подтверждают этот тезис.

"Я люблю Нуну Тавареша, он сводит меня с ума. Он не продается, даже за 70 миллионов евро", - сказал Лотито в интервью газете "Il Messaggero", которое цитирует Mundo Deportivo.

Добавим, что в этом сезоне левый защитник Нуну Тавареш провел 7 матчей и отметился 7 результативными передачами.