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Лацио не продаст свою новую звезду даже за 70 миллионов евро

Италия

Президент клуба очень прямолинейно высказался по этому поводу

Лацио не продаст свою новую звезду даже за 70 миллионов евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Летом "Лацио" арендовал с правом выкупа у "Арсенала" Нуну Тавареша. Португалец ярко себя проявляет в римском клубе и у офиса "Стадио Олимпико" есть очень четкий ответ для всех команд, которые интересуются его ситуацией с целью приобрести его: решительное "нет". Последние заявления президента "Лацио" Клаудио Лотито подтверждают этот тезис.

"Я люблю Нуну Тавареша, он сводит меня с ума. Он не продается, даже за 70 миллионов евро", - сказал Лотито в интервью газете "Il Messaggero", которое цитирует Mundo Deportivo.

Добавим, что в этом сезоне левый защитник Нуну Тавареш провел 7 матчей и отметился 7 результативными передачами.

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Клаудио Лотито Лацио (Рим) Нуну Тавареш
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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